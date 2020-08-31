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31.08.2020 18:11
Рубрика: Общество

Телескоп Hubble показал последствия звездного взрыва

Текст: Денис Передельский
Фото: ESA/Hubble & NASA, W. Blair Ackn Фото: ESA/Hubble & NASA, W. Blair Ackn
Фото: ESA/Hubble & NASA, W. Blair Ackn

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA (США) совместно с Европейским космическим агентством ESA представило уникальное изображение небольшого участка взрывной волны, образовавшейся после взрыва сверхновой.

Фото: NASA
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Снимок опубликован на официальном сайте агентства NASA. Он был сделан космическим телескопом Hubble. На нем изображен небольшой участок взрывной волны, образовавшейся при взрыве сверхновой под названием Cygnus (Лебедь).

Это событие произошло примерно в 2400 световых годах от Земли. Название оно получило по своему месторасположению - сверхновая находилась в северной части созвездия Лебедя. Также сообщается, что площадь этого объекта в 36 раз превышает площадь полной Луны.

На снимке телескопа Hubble участок взрывной волны выглядит как тонкая и легкая вуаль, покрывающая частицу неба. Но это обманчивое впечатление. В релизе к снимку говорится, что первоначальный взрыв сверхновой буквально разнес на части умирающую звезду, которая была примерно в 20 раз массивнее нашего Солнца. Это произошло в период от 10 до 20 тысяч лет назад.

С тех пор остатки звезды путешествуют в пространстве, причем некоторые из них удалились от эпицентра взрыва уже на 60 световых лет. Внешний край этого остатка как бы и отмечает заснятая "вуаль" - ударная волна, которая продолжает расширяться со скоростью около 354 километров в секунду.

"Взаимодействие выброшенного вещества и межзвездного вещества с низкой плотностью, унесенного ударной волной, формирует характерную вуалеподобную структуру, наблюдаемую на этом изображении", - говорится в релизе.

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