Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
18:07 31.08.2020

Правила реновации городских кварталов будут пересмотрены

Новый механизм комплексного развития городских территорий разрабатывает Минэкономразвития. Он входит в общенациональный план восстановления экономики.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

"В случае реализации нового механизма региональные власти получат действенный инструмент "редевелопмента" городских центров, включая планирование социальной и инженерной инфраструктуры, а также возможность привлекать инвесторов на разных стадиях проекта", - отмечает глава министерства Максим Решетников.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Названы сроки расселения домов по программе реновации в Москве

Проект позволит преображать депрессивные городские территории и общественные пространства, стимулировать реновацию ветхого жилья и увеличение доли качественных предложений на рынке недвижимости, сообщает пресс-служба министерства. Предполагается также существенно ускорить подготовку градостроительной документации.

Действующие сейчас механизмы комплексного развития территорий, по данным Минэкономразвития, не особенно востребованы муниципалитетами: зоны комплексной застройки предусмотрены лишь в 7,3% городских поселений, сообщают "Ведомости". Новый документ предписывает, что жилье должно быть полностью обеспечено инфраструктурой, соцобъектами и общественным транспортом. Доля жилой застройки не будет превышать 80%, а рядовые здания будут не выше 9 этажей.

Планы комплексной застройки будут разрабатываться региональными властями, затем их представят на оценку экспертам, в том числе из МЭР и ДОМ.РФ. После этого появится концепция реновации, будут проводиться общественные слушания, а затем собственно реализация проекта.

Сейчас читают

Недвижимость
14:07

Названы города, где можно накопить на жилье за 1,5 года

Названы города, где можно накопить на жилье за 1,5 года

Эксперты сопоставили стоимость самых дешевых квартир в нескольких городах-миллионниках со средней зарплатой жителей. В Самаре и Ростове-на-Дону на собственный угол можно накопить всего за полтора года

Промышленность
30.08.2020

В России успешно восстанавливаются темпы строительства жилья

В России успешно восстанавливаются темпы строительства жилья

Пандемия коронавируса повлияла на многие отрасли экономики и планы по их развитию, в том числе и на нацпроект "Жилье и городская среда". Что позволило федеральным проектам быстро выйти из кризиса, рассказывает "РГ"

Жилая недвижимость
27.08.2020

В мегаполисах подскочил спрос на недорогое жилье

В мегаполисах подскочил спрос на недорогое жилье

В мегаполисах подскочил спрос на аренду квартир, правда, только в недорогом сегменте. Родители снимают жилье детям-студентам, оберегая их от студенческих общежитий. А в столицы потянулись работники предприятий, открытых после ограничений