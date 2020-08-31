Правила реновации городских кварталов будут пересмотрены

Новый механизм комплексного развития городских территорий разрабатывает Минэкономразвития. Он входит в общенациональный план восстановления экономики.

"В случае реализации нового механизма региональные власти получат действенный инструмент "редевелопмента" городских центров, включая планирование социальной и инженерной инфраструктуры, а также возможность привлекать инвесторов на разных стадиях проекта", - отмечает глава министерства Максим Решетников.

Проект позволит преображать депрессивные городские территории и общественные пространства, стимулировать реновацию ветхого жилья и увеличение доли качественных предложений на рынке недвижимости, сообщает пресс-служба министерства. Предполагается также существенно ускорить подготовку градостроительной документации.

Действующие сейчас механизмы комплексного развития территорий, по данным Минэкономразвития, не особенно востребованы муниципалитетами: зоны комплексной застройки предусмотрены лишь в 7,3% городских поселений, сообщают "Ведомости". Новый документ предписывает, что жилье должно быть полностью обеспечено инфраструктурой, соцобъектами и общественным транспортом. Доля жилой застройки не будет превышать 80%, а рядовые здания будут не выше 9 этажей.

Планы комплексной застройки будут разрабатываться региональными властями, затем их представят на оценку экспертам, в том числе из МЭР и ДОМ.РФ. После этого появится концепция реновации, будут проводиться общественные слушания, а затем собственно реализация проекта.