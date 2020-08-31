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31.08.2020 19:33
Рубрика: Экономика

Мирное наступление

Предприятия ОПК активно наращивают выпуск гражданской продукции
Текст: Сергей Серов
Российская газета - Спецвыпуск № 194(8248)
Предприятия оборонно-промышленного комплекса России справились с заказами Министерства обороны РФ, успешно отработав по основному своему профилю. В результате, как и предполагалось, к нынешнему году значительно обновился парк боевых машин и кораблей отечественных Вооруженных сил. Гособоронзаказ по вполне естественным причинам будет сокращаться, практически всем предприятиям ОПК приходится искать новые ниши для сбыта своей продукции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для облегчения этого, надо признать, не совсем простого процесса, выработана госпрограмма, и сейчас предпринимаются максимальные усилия, чтобы диверсификацию не постигла участь печально известной конверсии оборонной промышленности Советского Союза. Планируется к 2025 году довести долю гражданской продукции в общем объеме производства предприятий оборонного профиля до 30 процентов, а к 2030-му - до 50.

ПСБ и "Иннопрактика" представили первый в России рейтинг диверсификации проектов ОПК

К сожалению, не все идет гладко. Так, доля гражданской продукции в ОПК РФ в этом году должна составить не менее 24 процентов, а пока же достигла лишь 22. В правительстве это видят и реагируют.

На прошедшем Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в первый же день начала работать целая серия панельных сессий и "круглых столов", на которых серьезно и компетентно обсуждались вопросы диверсификации. Открылись эти мероприятия пленарным заседанием "ОПК и нацпроекты. Стратегические приоритеты и главные задачи". На нем и был задан тон всем проходившим далее дискуссиям.

Об уровне пленарного заседания говорит состав его участников: Юрий Борисов - заместитель председателя правительства РФ, Павел Сорокин - заместитель министра энергетики, Алексей Лихачев - гендиректор "Росатома", Дмитрий Рогозин - гендиректор "Роскосмоса", Петр Фрадков - председатель компании "Промсвязьбанк", Владимир Гутенев - председатель Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организации ОПК РФ, президент Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", и другие эксперты высокого уровня.

Что осложняет ускоренную и успешную диверсификацию, в общем-то, ясно. Не совсем ясно, как эти сложности преодолеть. Одна из проблем - инвестиции в гражданские проекты. Найти их на стороне практически невозможно, так как они относятся к венчурным, то есть рискованным. Получается, что опять без господдержки не обойтись.

К 2025 году планируется довести долю гражданской продукции в общем объеме производства предприятий оборонного профиля до 30 процентов

Правда, сейчас ряд банков стали оказывать финансовую поддержку предприятиям ОПК при диверсификации их производства. Наиболее активно, как стало ясно на форуме "Армия-2020", в этом направлении работают Промсвязьбанк и НОВИКОМБАНК. Их руководители на упомянутых пленарных и панельных заседаниях, а также в ходе "круглых столов" представили весьма интересные и даже привлекательные программы кредитования, финансирования и рефинансирования.

Фото: REUTERS
Нобелевский лауреат: Российской экономике нужно диверсифицироваться

В немалой степени процесс перехода оборонки на выпуск товаров народного потребления осложняется теми санкциями, которые ввели против России Соединенные Штаты. Они не допускают сотрудничество с российскими промышленными компаниями, выпускающими продукцию оборонного назначения. А это означает закрытие мирового рынка для самой конкурентоспособной гражданской продукции, если за ней тянется "военный хвост". Поэтому многие предприятия ОПК с неохотой говорят о своем гражданском секторе, чтобы просто не навредить выпускающим мирную продукцию подрядчикам и субподрядчикам.

Однако есть у нас и достаточно мощные оборонно-промышленные компании, которые идут с открытым забралом, с гордостью публично заявляют о своих гражданских проектах.

В частности, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" показала на "Армии-2020" широкий спектр своих инновационных решений в области диверсификации. Предприятия КТРВ активно участвуют в кооперации по созданию перспективного авиационного двигателя ПД-14. Очень интересные предложения есть в сфере медицины. В частности, специалисты корпорации смогли разработать и запустить в производство совершенно уникальные по своим свойствам эндопротезы из углерод-углеродного композита. Их прочность и модуль упругости соответствуют костной ткани человека. Уже прошли испытания и подготовлены к производству композитные компоненты тазобедренного сустава, теменной части черепа и нижней челюсти.

Один из самых интересных проектов диверсификации - линейка роботизированных комплексов наблюдения космических объектов на околоземных орбитах

Гордятся своей гражданской продукцией и в НПО "Высокоточные комплексы". Предприятия этого объединения выпускают отличную дорожно-строительную технику и зачастую уникальное медицинское оборудование. Недавно создана и впервые представлена на форуме пожарная машина ПМ-160, предназначенная для борьбы с лесными пожарами в самых труднодоступных местах.

Интереснейшие диверсификационные продукты демонстрируют предприятия концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Создатели лучших в мире зенитно-ракетных систем С-300 и С-400 не боятся говорить о том, что и их гражданскую продукцию охотно покупают за рубежом. В том числе лидеры мировой радиоэлектроники. Речь о низкоальфаактивных припойных сплавах, как выяснилось, по своему качеству - одних из лучших в мире и не очень дорогих. Также реализуются международные проекты в области фармацевтики.

Одно из предприятий "Алмаз-Антея" разработало платформу мониторинга разветвленных электромеханических систем. Датчики крепятся в определенных местах, собирают и передают в единый центр массив информации о вибрациях, температуре, других параметрах. С помощью специально разработанных алгоритмов ее обрабатывают и с большой долей вероятности дают прогноз по возможному отказу той или иной системы. Это может предотвратить не только мелкую аварию, но и настоящую техногенную катастрофу.

Диверсификация предприятий ОПК должна быть экономически обоснована

Однако самый интересный, пожалуй, продукт диверсификации - мониторинг космического пространства. Используя компетенции в создании систем предупреждения о раннем ракетном нападении, удалось разработать линейку роботизированных оптико-электронных комплексов наблюдения космических объектов на околоземных орбитах. Это позволяет избежать столкновения работающих спутников друг с другом и с космическим мусором. А в космосе сейчас - настоящая толчея, на геостационарной орбите висит около 540 телекоммуникационных спутников, стоимость каждого - минимум 150 миллионов долларов. Но мало кто знает, что на той же высоте выявлено более двух тысяч фрагментов мусора. И траектория полета каждой его частицы отслеживается российским оптико-электронным комплексом.

По словам представителей концерна, отечественные оптико-электронные комплексы уже сегодня наблюдают объекты размером всего лишь 25-30 сантиметров в диаметре на расстоянии от Земли до 36 тысяч километров. Всего же уникальный комплекс отслеживает в околоземном пространстве 13,5 тысячи космических объектов. Владельцы спутников или их операторы, в том числе зарубежные, проявляют большой интерес к данным, получаемым российской системой слежения. И готовы за них хорошо платить.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгения Носкова
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