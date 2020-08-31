Президенты России и Киргизии обсудили борьбу с пандемией

Президент Киргизии позвонил российскому лидеру.

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков обсудили вопросы двусторонней повестки в политической, экономической и гуманитарной сферах, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и уделили особое внимание борьбе с распространением коронавируса. Жээнбеков поблагодарил за своевременную и эффективную помощь в преодолении последствий пандемии. "Содействие Киргизии на этом направлении будет оказываться и далее", - уточнили в Кремле.

Путин также поздравил собеседника с национальным праздником Киргизии - Днем независимости.