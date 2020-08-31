Выпуск перчаток медицинского назначения из-за ситуации с COVID-19 с марта 2020 года вырос почти в десять раз. Сейчас он достиг 114 тыс. пар в сутки, сообщили "РГ" в Минпромторге.

Латексные медицинские перчатки в России производят всего два предприятия: "Армавирский завод резиновых изделий" (88%) и "Калининский завод резиновых изделий" (12%). Еще несколько производителей медицинских перчаток (находятся в Москве и Московской области) работают по принципу неполного цикла - импортируют перчатки, стерилизуют и упаковывают. На них приходится еще около 1,8 тысячи пар готовых изделий в сутки.

Часть своей продукции Россия экспортирует - по итогам первого полугодия 2020 года объем экспорта составил 3,69 млн пар перчаток - в основном в страны СНГ. Однако львиная доля перчаток, представленных на российском рынке, импортируется. За январь-июнь 2020-го объем импорта составил 1,3 млрд пар, отметили в минпромторге.

Нитриловые перчатки не выпускаются в России вовсе. Среди причин - дороговизна сырья, а также проблемы с условиями производства на территории страны, рассказал "РГ" Владимир Котов, президент некоммерческой Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация "СИЗ" представляет интересы более 500 профильных компаний). В результате готовые изделия выгоднее импортировать.

Основная доля мирового производства латексных и нитриловых перчаток приходится на страны Юго-Восточной Азии. Производства локализованы в Малайзии, Китае, Пакистане, Индии.

Сырье для изготовления перчаток из натурального латекса долго не хранится. По этой причине мировые производства сосредоточены в непосредственной близости к источнику сырья. 60% латексных перчаток производится в Малайзии, остальное - в Китае. Ситуация с COVID-19 подстегнула спрос на эту продукцию - производства перегружены, а контракты на поставки уже заключаются на весну-лето 2021 года, отмечает Владимир Котов. Кроме того, акции предприятий, которые выпускают перчатки из этих материалов, на фондовом рынке подскочили на сотни процентов. К примеру, акции компании Supermax Corp. выросли на 1000%, Top Glove Corp. - на 389%. "В связи с пандемией и высокой волатильностью валютного рынка цены практически на все перчатки выросли на 3-9%", - заявили в минпромторге.

Тем временем

В Самарской области "Самарский завод медицинских изделий" строит завод по производству нитриловых смотровых медицинских перчаток с объемом инвестиций около 1 млрд рублей. Запустить работы и изготовить первые партии нитрильного латекса планируется к концу 2020 года, сообщили в минпромторге. В год будет производиться 108 млн пар (300 тыс. пар в сутки, 9 млн - в месяц). В перспективе мощности линии могут быть увеличены до 216 млн пар. Еще один проект по созданию производства латексных и нитриловых перчаток в городе Иваново реализует компания "Эвтекс". Фонд развития промышленности уже выделил льготный заем в размере 51,2 млн рублей. Уже в ноябре 2020 года планируется создать производство неполного цикла мощностью до 1 млн пар перчаток в месяц. Оборудование для работы поставят из Малайзии.