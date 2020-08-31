Путин позвонил бывшему президенту Армении Кочаряну

Президент России по телефону тепло поздравил бывшего главу Армении Роберта Кочаряна с днем рождения. Сегодня Кочаряну исполнилось 66 лет.

Также Владимир Путин направил имениннику поздравительную телеграмму. Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер назвал Кочаряна "видным государственным деятелем, много сделавшим для развития современной Армении".

"Высоко ценим ваш личный вклад в укрепление дружественных, союзнических связей между нашими странами", - подчеркнул президент РФ.

Путин пожелал Кочаряну крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.

Кочарян руководил Арменией с 1998 по 2008 год.