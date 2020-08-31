Путин увеличил зарплаты чиновникам, генпрокурору и председателю СК

Зарплаты государственных чиновников, генерального прокурора и председателя Следственного комитета РФ увеличатся с 1 октября 2020 года на 3 процента. Это следует из текста указа главы государства, подписанного им в понедельник, 31 августа.

"Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что с 1 октября на такую же величину увеличатся заработные платы генерального прокурора РФ Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.