Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Индии

Президент выразил соболезнования президенту и премьер-министру Индии в связи с кончиной бывшего главы государства Пранаба Кумара Мукерджи - настоящего друга России.

Владимир Путин отметил высокий международный авторитет Мукерджи. "Как настоящий друг России он внес значительный личный вклад в укрепление отношений особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами", - подчеркнул он.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного и всему народу Индии.