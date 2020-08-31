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9 августа 2020 года в шестой раз прошли выборы президента Республики Беларусь. На них в шестой раз победил Лукашенко, с обычным для себя счетом - ЦИК заявил, что он получил 80% от числа проголосовавших. Единственный раз, когда цифры были принципиально другими - первые выборы 1994-го. Тогда в первом туре Лукашенко получил 45% голосов, во втором - 80%. С тех пор у него в 1-м туре результат от 75 до 83%, а его соперники не выходят за пределы 10%. Вот только в 2001 году единый кандидат от оппозиции, Гончарик, получил, согласно ЦИК, 15% голосов.

Сторонники Лукашенко видят в этих цифрах доказательство стабильной популярности президента: народ Белоруссии доволен им и результатами его работы, а от добра добра не ищут. Противники Лукашенко объясняют это работой Административной Системы: недопуск сильных соперников, неравные условия агитации, давление на избирателей и фальсификации при подсчете. Как бы то ни было, на сей раз оппозиция, как известно, результаты выборов категорически не признала - вот уже три недели продолжаются протесты с требованием новых выборов. По данным МВД, в митингах протеста участвовали всего 4800 человек, митингах в поддержку Лукашенко - 16 750 человек. В то же время, скажем, на шествии оппозиции в Минске 25 августа, согласно тому же МВД, было 20 000 человек, по оценке организаторов - 250 000 человек.

Лукашенко предложил создать не завязанную на него систему

Отношение разных стран к белорусским выборам - полярное. Партнеры Белоруссии по ОДКБ (Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан), а также Китай поздравили Лукашенко с победой. Государства ЕС и США выборы не признали, за "жестокий разгон митингов" пообещали ввести санкции. Там же (в основном в Литве и Польше) находятся и лидеры оппозиции.

Аккуратная критика выборов вначале звучала и в России. Даже Лавров, соблюдая весь дипломатический протокол, сказал, что выборы были "не идеальными". Но в целом российское ТВ (которое имеет высокий рейтинг в Белоруссии) с самого начала поддерживает Лукашенко. Наконец, окончательную ясность внес Путин. Он повторил, что "выборы - состоялись" и пообещал - "если ситуация выйдет из-под контроля" - силовую помощь Лукашенко. Правда, Песков уточнил, что в Кремле уверены, что это не понадобится. Однако самая важная - политико-психологическая - помощь Лукашенко уже оказана самим заявлением Путина. Кроме того, Россия, по словам Лукашенко, реструктурировала долги Белоруссии на сумму 1 млрд долларов. "Мы этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты".

Ясно, что Лукашенко контро­лирует ситуацию

Насколько остро сейчас противостояние? Сегодня "политическая борьба" мутировала в "праздник непослушания". У оппозиции нет лидеров. Тихановская - случайный и беспомощный в политике человек. Ее муж, популярный в Белоруссии блогер, не был допущен к участию в выборах и посажен (как и другой "кандидат в кандидаты" - Бабарико). Тогда она выступила "за него", не уставая повторять, что не собирается быть президентом, а как только "придет к власти", выпустит заключенных и объявит "настоящие выборы". Нет и других лидеров, которые бы демонстрировали волю к власти и организационные таланты. Нет организации, координационный совет оппозиции похож на "облако в штанах". Нет плана действий. Главная особенность протестов - принципиально мирный характер. Впрочем, МВД утверждает, что это не совсем так, а суды возбуждают дела о насилии против милиции. Но как бы то ни было, ставка оппозиции - не на "Майдан", а на массовость и психологическое давление на власть.

Ясно, что Лукашенко контролирует ситуацию. В пиаровском смысле он старается сменить дискурс: собственно выборную тему отодвигает на второй план, главное - "геополитические угрозы Запада" (Польша? Литва? В общем - Запад!), перед которыми все должны сплотиться. Отныне его стратегия - максимальное сближение с Россией. Другой аргумент - забастовки расшатывают экономику. Наконец, обещает провести "конституционную реформу" и даже вступить в переговоры - "если будут вменяемые партнеры". Каков критерий "вменяемости"? Очевидно, как минимум - признание, что выборы состоялись, а он - легитимный президент. Но такое признание "обнуляет" всю оппозицию: если выборы были законными, то с чем они борются и чего хотят? Ну и, конечно, "последний довод": "сила солому ломит". Вся организованная и вооруженная сила страны - в руках Лукашенко, приказы Верховного главнокомандующего никто в армии, КГБ, МВД не оспаривает. Никакого "раскола элит" в Белоруссии нет. А уж "воли к власти" Лукашенко не занимать.

Вся организован­ная и вооружен­ная сила страны - в руках Лукашенко

Таким образом, его победа сомнений не вызывает. Проблема Лукашенко в другом. Есть разные легитимности. Юридическая. Политическая. Моральная. Лукашенко вполне в силах добиться первых двух. Но ему нужна и третья - моральная легитимность, доверие, то, что выражается знаменитым словом "Батька". Пусть жесткий, но - Свой и Справедливый. Сторонники Лукашенко считают, что он этот образ подтвердил: силой защитил страну от Хаоса - и "глубинный народ" это понимает, ценит. Оппозиция надеется, что моральную легитимность в глазах "молчаливого большинства" он подорвал, подавляя мирных людей ради сохранения личной власти. Тогда цена политической победы дороже самой победы, а власть, которая держится на силе, все равно хрупкая, "до первого потрясения".

Так как же большинство белорусского народа сейчас относится к Лукашенко? Это - основной вопрос.

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