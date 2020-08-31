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31.08.2020 16:11
Рубрика: Общество

Иммуннологи нашли способ остановить развитие сахарного диабета

Текст: Лариса Ионова

Ученые института иммунологии Ла-Хойи в Сан-Диего установили зависимость развития сахарного диабета от активности иммунных клеток.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Существуют экологические и генетические факторы риска развития диабета 1 типа, а само заболевание обычно возникает случайно. Иммунные клетки организма начинают подвергать атаке бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, и они постепенно отмирают. Что стимулирует этот процесс, науке известно не было. Возможно, провоцирует данную атаку вирус?

Чтобы выяснить причину активизации нервных импульсов на иммунные клетки поджелудочной железы, ученые провели эксперименты на лабораторных мышах. Грызунов денервировали хирургическим путем с применением нейротоксинов, блокируя нервные сигналы симпатического нерва к поджелудочной железе. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Science Advances.

Они свидетельствует, что развитие диабета в этом случае приостанавливается. Бета-клетки защищены от уничтожения в условиях отсутствия нервных сигналов. Так что, согласно версии ученых, для предотвращения развития сахарного диабета достаточно блокировать нервные импульсы, идущие от мозга к поджелудочной железе.

Как сообщают ученые, теперь предстоит проверить это открытие на людях, для этого нужно отобрать тех, кто имеет высокий риск развития диабета первого типа и найти надежные методы блокировки нервных импульсов, с помощью химических препаратов-лекарств либо электростимуляции.

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