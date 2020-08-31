Более 40 тысяч москвичей прошли бесплатный онкоскрининг. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- В течение месяца жители Москвы могли абсолютно бесплатно пройти раннюю диагностику четырех самых распространенных видов онкологических заболеваний в одной из 66 городских поликлиник. За это время врачи провели более 78 тысяч обследований для 40 тысяч москвичей, среди которых 76% - женщины. В столице регулярно проводятся подобные акции. Они помогают выявить болезнь на ранней стадии, что способствует более эффективному лечению, - рассказала она..

Наиболее распространенным видом обследования стал анализ кала на скрытую кровь, который помогает выявить колоректальный рак. Его сдали более 28 тысяч человек.

Анализ мазка на онкоцитологию, с помощью которого можно выявить признаки рака шейки матки, сдали более 18 тысяч женщин. С целью выявления признаков рака молочной железы 15 тысяч женщин прошли маммографию, для 2 тысяч женщин - УЗИ. Около 8 тысяч мужчин сдали анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Исследование проводится для ранней диагностики рака предстательной железы.

Результаты скрининга доступны в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". При наличии отклонений от нормы врачи связываются с пациентом и направляют на дальнейшую диагностику. Так, по итогам программы 3% прошедших онкоскрининг направлены на дополнительное обследование.

В рамках нового стандарта онкологической помощи в столице на базе крупнейших больниц созданы шесть многопрофильных онкологических центров, в структуре которых находятся центры амбулаторной онкологической помощи. Таким образом, внутри каждого округа столицы действует новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Это позволяет проводить обследование, специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов в структуре единой медицинской организации. В результате сокращается время на диагностику и постановку диагноза, а пациент быстрее начнет лечение, что в случае с онкологическими заболеваниями играет первостепенное значение.

С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения - таргетная и иммунная терапия по 6 видам рака, которые составляют 80% всех онкологических заболеваний.