Новости

В Кремле опровергли заявления о "неотвеченном" звонке Путина Трампу 10:34
Зенитный комплекс "Деривация" поступит в войска в 2022 году 10:34
На Ленинградской АЭС запущен новый энергоблок 10:33
Более 40 тысяч москвичей прошли бесплатный онкоскрининг 10:26
Минобороны Индии сообщило о столкновении с китайскими военными на границе 10:14
Малиновский опроверг уход из "Аталанты" после подписания Миранчука 10:07
Пятилетняя девочка из перинатального центра в Москве нашла приемных родителей 09:54
"Даллас" обыграл "Колорадо" несмотря на дубль Ничушкина 09:53
Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель 09:42
"Барселона" ежедневно штрафует Месси на 110 тысяч евро за прогулы 09:36
В Москве проводится проверка по факту избиения блогера Егора Жукова 09:35
Милиция сняла оцепление у резиденции Лукашенко в Минске 09:27
Еще 916 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
В Москве в понедельник воздух прогреется до +30 08:45
На территорию МИД Японии упал радиозонд 08:37
На базе "Арматы" создадут новую боевую машину 08:37
Президент Черногории не признал поражения на выборах 08:36
Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией 08:27
Абэ планирует провести телефонные переговоры с Путиным 08:26
Тайфун Maysak ударит по Китаю и Корее 07:55
Лесной пожар в испанской Андалусии захватил новые территории 07:54
Россияне стали меньше тратить на алкоголь 07:35
На свободу вышел американец, который по ошибке провел в тюрьме 44 года 07:31
Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм COVID-19 07:23
В Южной Корее четыре человека погибли в ДТП с броневиком войск США 07:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 10:26
Рубрика: Общество

Более 40 тысяч москвичей прошли бесплатный онкоскрининг

Текст: Любовь Проценко

Более 40 тысяч москвичей прошли бесплатный онкоскрининг. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Онколог назвал раннюю диагностику главным врагом рака

- В течение месяца жители Москвы могли абсолютно бесплатно пройти раннюю диагностику четырех самых распространенных видов онкологических заболеваний в одной из 66 городских поликлиник. За это время врачи провели более 78 тысяч обследований для 40 тысяч москвичей, среди которых 76% - женщины. В столице регулярно проводятся подобные акции. Они помогают выявить болезнь на ранней стадии, что способствует более эффективному лечению, - рассказала она..

Наиболее распространенным видом обследования стал анализ кала на скрытую кровь, который помогает выявить колоректальный рак. Его сдали более 28 тысяч человек.

Анализ мазка на онкоцитологию, с помощью которого можно выявить признаки рака шейки матки, сдали более 18 тысяч женщин. С целью выявления признаков рака молочной железы 15 тысяч женщин прошли маммографию, для 2 тысяч женщин - УЗИ. Около 8 тысяч мужчин сдали анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Исследование проводится для ранней диагностики рака предстательной железы.

Результаты скрининга доступны в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". При наличии отклонений от нормы врачи связываются с пациентом и направляют на дальнейшую диагностику. Так, по итогам программы 3% прошедших онкоскрининг направлены на дополнительное обследование.

Фото: iStock
Врач указал на доказанную причину появления рака в 95% случаев

В рамках нового стандарта онкологической помощи в столице на базе крупнейших больниц созданы шесть многопрофильных онкологических центров, в структуре которых находятся центры амбулаторной онкологической помощи. Таким образом, внутри каждого округа столицы действует новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Это позволяет проводить обследование, специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов в структуре единой медицинской организации. В результате сокращается время на диагностику и постановку диагноза, а пациент быстрее начнет лечение, что в случае с онкологическими заболеваниями играет первостепенное значение.

С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения - таргетная и иммунная терапия по 6 видам рака, которые составляют 80% всех онкологических заболеваний.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель
Климатолог заявила о высокой вероятности суровой зимы в России
Генштаб Беларуси: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал
Автомобиль въехал в группу оппозиционеров в Черногории
Трамп: Только силой можно остановить беспорядки в городах США
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году