Два человека погибли в перевернувшемся автобусе под Воронежем

Два человека погибли, пятеро пострадали в результате опрокидывания в кювет микроавтобуса Renault Trafic в Воронежской области.

Авария произошла в 4.20 на 226 километре трассы Белгород-Павловск. Ехавший со стороны Ростова-на-Дону микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

- По предварительным данным, 37-летний водитель уснул за рулем. Он погиб на месте ДТП, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там подчеркнули, что микроавтобус не был рейсовым.

72-летняя пассажирка Renault скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Еще одну женщину врачи отпустили после осмотра на месте, пять человек доставлены в районную больницу Ольховатки для более тщательного обследования.

- Трое отпущены домой на амбулаторное лечение, двое госпитализированы в состоянии средней тяжести, - сообщили ТАСС в приемном отделении больницы.