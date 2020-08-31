Два человека погибли в перевернувшемся автобусе под Воронежем

Новости

В Москве в понедельник воздух прогреется до +30 08:45
На территорию МИД Японии упал радиозонд 08:37
На базе "Арматы" создадут новую боевую машину 08:37
Президент Черногории не признал поражения на выборах 08:36
Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией 08:27
Абэ планирует провести телефонные переговоры с Путиным 08:26
Тайфун Maysak ударит по Китаю и Корее 07:55
Лесной пожар в испанской Андалусии захватил новые территории 07:54
Россияне стали меньше тратить на алкоголь 07:35
На свободу вышел американец, который по ошибке провел в тюрьме 44 года 07:31
Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм COVID-19 07:23
В Южной Корее четыре человека погибли в ДТП с броневиком войск США 07:13
Telegraph: Власти Британии планируют крупнейшее повышение налогов 06:46
Эксперт озвучил причины нагревания смартфона 05:46
Климатолог заявила о высокой вероятности суровой зимы в России 05:45
"Даллас" одолел "Колорадо" со счетом 5:4 05:22
Абэ по телефону уведомил Трампа об уходе в отставку 04:56
В случае победы Байден лишит американцев права на оружие 04:37
Власти Китая предложили гражданам взять в аренду необитаемые острова 04:32
Эксперт рассказал о безопасном использовании детьми пластиковых карт 04:26
Британские истребители сопроводили пассажирский лайнер в небе над Лондоном 03:55
Автомобиль въехал в группу оппозиционеров в Черногории 03:32
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву 03:30
Трамп: Только силой можно остановить беспорядки в городах США 03:12
Ракета SpaceX вывела на орбиту аргентинский спутник SAOCOM 1B 03:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
31.08.2020 08:59
Рубрика: Происшествия

Два человека погибли в перевернувшемся автобусе под Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Два человека погибли, пятеро пострадали в результате опрокидывания в кювет микроавтобуса Renault Trafic в Воронежской области.

Авария произошла в 4.20 на 226 километре трассы Белгород-Павловск. Ехавший со стороны Ростова-на-Дону микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Дагестан
В Дагестане 17 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

- По предварительным данным, 37-летний водитель уснул за рулем. Он погиб на месте ДТП, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там подчеркнули, что микроавтобус не был рейсовым.

72-летняя пассажирка Renault скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Еще одну женщину врачи отпустили после осмотра на месте, пять человек доставлены в районную больницу Ольховатки для более тщательного обследования.

- Трое отпущены домой на амбулаторное лечение, двое госпитализированы в состоянии средней тяжести, - сообщили ТАСС в приемном отделении больницы.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

Главное сегодня

Климатолог заявила о высокой вероятности суровой зимы в России
Генштаб Беларуси: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал
Автомобиль въехал в группу оппозиционеров в Черногории
Трамп: Только силой можно остановить беспорядки в городах США
Минздрав подготовил рекомендации родителям школьников
Штрафы за опасный контент в соцсетях предложили повысить
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств