Главное о ММКЯ-2020: билеты, события и звездные гости

В среду, 2 сентября, в 33-й раз откроется Московская международная книжная ярмарка. В этом году она меняет прописку и вместо традиционного павильона на ВДНХ займет Центральный выставочный зал "Манеж". Но это далеко не все нововведения.

Первое и само собой разумеющееся в наших теперешних реалиях: маска и перчатки - без них посетителей на ярмарку не пустят. Второе (и уже обкатанное на фестивале "Красная площадь") - посещение по сеансам. Время, в которое вы намерены прийти за книгами, нужно забронировать заранее, купив билет онлайн на официальном сайте мероприятия. Важно: на входе продавать билеты не будут, чтобы избежать очередей и лишних контактов. И третье - программу на этот раз сформировали гибридную. События пройдут и в реале, и в формате прямых трансляций.

- В этом году у нас много необычного, но уверенность есть в одном - ярмарка состоится. Если говорить о ее значении, то это фактически первая после пандемии международная книжная ярмарка в мире, которая пройдет оффлайн, - отмечает начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий Пуля.

Несмотря на то, что по площади Манеж все же уступает 75-му павильону ВДНХ, устроители заверяют - менее разнообразным и насыщенным книжный праздник от этого не станет.

- Количество участников - а это более 300 издательств из 40 регионов России - сопоставимо с прошлым годом. У нас действительно огромное присутствие издателей на площадке "живьем". Но и онлайн программу мы считаем полноценным форматом, а не просто дополнением. На ярмарке выступит множество иностранных гостей, все они выйдут на связь по Сети, - рассказывает директор ММКЯ Андрей Гельмиза.

Трансляции мероприятий можно будет смотреть на сайте ярмарки, а также в группе Вконтакте. И это, уверены организаторы, выводит ММКЯ на совершенно новый уровень: "ярмарка становится глобальной, и мы рассчитываем на интерес не только москвичей, но издателей и читателей по всему миру", подчеркивает Андрей Гельмиза.

Важно и то, что нынешней ММКЯ выпала особая миссия - фестиваль станет площадкой для главных книжных премьер года. Пандемия подпортила планы многим издательствам, и теперь у них, что называется, накопилось - самые яркие новинки представят на ярмарке буквально в небывалом количестве. Истосковались читатели и по встречам с авторами: этот формат, очень популярный в книжных магазинах, в последнее время по той же причине пришлось свернуть. Теперь встречи "глаза в глаза" возвращаются. Вот лишь небольшой список авторов, которых можно будет увидеть в Манеже: Евгений Водолазкин, Михаил Елизаров, Сергей Шаргунов, Марина Степнова, Дина Рубина, Захар Прилепин, Александр Архангельский, Маша Трауб, Яна Вагнер...

Но не писателями едиными - перед зрителями выступят Владимир Познер, Любовь Казарновская, Эдвард Радзинский и многие другие. Из зарубежных гостей ждем Януша Вишневского, Фредерика Бегбедера, Майка Омера, Тома Поллока, Скотта Макклауда и других. Страна-гость - Республика Корея, которая подготовила специальную программу.

Уже по доброй традиции детскую программу составили совместно с Болонской книжной ярмаркой. Перед юными читателями выступят Андрей Усачев, Анастасия Орлова, Эдуард Веркин и многие другие. Вспомнят и ушедшего совсем недавно Виктора Чижикова, чьи иллюстрации стали родными для нескольких поколений.

Обращают внимание организаторы и на профессиональную программу, где в числе прочего обсудят непростую ситуацию с книгоизданием во время пандемии и после нее.

Всего же за пять дней ярмарки гостей ждет более 270 мероприятий (и это только оффлайн). Продажу билетов запустят в ближайшее время на официальном сайте. Там же можно подробно изучить программу предстоящего фестиваля.