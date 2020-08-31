Липецкий школьник награжден за спасение утопающей

Глава Липецкой области Игорь Артамонов вручил кадету-герою Вячеславу Беликову нагрудный знак "Горячее сердце". Награду, утвержденную Фондом социальных инициатив, школьник получил за спасение утопающей женщины.

Отважный поступок липецкий школьник совершил осенью 2019 года. Проходя мимо пруда в районе Опытной станции, подросток услышал крики о помощи. Не раздумывая и рискуя собственной жизнью, Вячеслав бросился в воду и помог женщине выбраться.

- Увидел, что женщина тонет и сразу прыгнул в воду. Я не мог поступить по-другому. Меня так воспитали - помогать людям в любой ситуации, - прокомментировал Вячеслав Беликов.

Игорь Артамонов поблагодарил молодого человека за проявленное мужество.

- Твой поступок заслуживает большого уважения. Мы гордимся тем, что у нас в регионе есть такие молодые люди, готовые в трудную минуту оказать помощь, - сказал Игорь Артамонов.

В прошлом году юного героя уже чествовали в администрации Липецкой области. Тогда глава региона вручил юноше часы и благодарственную грамоту