Наталья Сергунина: В Москве создан кластер спортиндустрии

В Москве создан кластер спортиндустрии SportTech. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, он появился базе Московского инновационного кластера.

К межотраслевому кластеру спортивной индустрии SportTech присоединились 37 учреждений. В их числе организация по развитию автоспорта "Северный морской путь "Автоспорт и гонки"", Межотраслевой инжиниринговый центр МГТУ имени Н.Э. Баумана, предприятия космической отрасли, научные институты и медцентры.

- Мы рассчитываем, что SportTech станет одной из ведущих технологичных площадок для ресурсоемких и масштабных проектов в спортивной отрасли. Он будет напрямую работать со стартапами и инвесторами, аккумулировать лучшие идеи и реализовывать их, - рассказала Наталья Сергунина.

Сейчас кластер занимается созданием композитного велосипеда и тренажера для гребли, ищет инвесторов и возможных партнеров для этих направлений.

Напомним, Московский инновационный кластер - уникальный проект, созданный для развития производств и кооперации между крупными компаниями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями и городом.

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru.