Названы места Москвы, где больше всего клещей

За последнюю неделю августа в столице зафиксировано 31 случай нападения клещей. Пресс-служба Роспотребнадзора назвала самые "клещевые" места столицы.

"В основном жалобы на присасывание клещей были после посещения национального парка "Лосиный остров", парка "Серебряный бор", парка "Сокольники", природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в "новой" Москве", - сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, москвичи чаще всего обращаются в медицинские организации столицы с жалобами на укусы клещей, которые произошли в Московской, а также в Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской областях.

Напомним, что, по данным врачей, в этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита вакцинировались 17 тыс. 354 человека.