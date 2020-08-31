Новости

Британцы выбрали лучшего детектива всех времен 15:10
Московское "Динамо" сыграет с грузинским "Локомотивом" в Лиге Европы 15:08
Болельщики "Локомотива" напали на поклонников "Зенита" в московском кафе 15:00
Джонни Депп подал против Эмбер Херд новый многомиллионный иск 14:50
Вышел трейлер фильма ужасов про стендап-комика "Последний смех" 14:46
Уральца осудили за нападение после просьбы убирать за собакой 14:44
Вышел трейлер "мобильного хоррора" "Давай поиграем" 14:39
"Малиновое тепло" придет в несколько регионов России 14:29
В Арктике образовался новый пролив 14:28
Лукашенко предложил создать не завязанную на него систему 14:28
Путин рассказал о своей работе на стройке в Коми 14:25
2020 год войдет в пятерку самых жарких лет на планете 14:19
Президенты России и Киргизии обсудили борьбу с пандемией 14:16
Названы места Москвы, где больше всего клещей 14:04
Владельцам затонувших судов дадут три месяца, чтобы поднять их за свой счет 14:00
Партия Джукановича не сможет вновь сформировать правительство 13:58
Вышел трейлер боевика с Жаном Рено и Руби "Бэтвумен" Роуз "Привратник" 13:56
Вышел русский трейлер зообоевика с Меган Фокс "Львица" 13:52
Россия может поделиться с Беларусью опытом по поправкам к Конституции 13:51
Минпромторг сделал сайты торгпредств доступнее для бизнеса 13:48
Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 13:47
В Кремле рассказали об условиях использования силового резерва для помощи Беларуси 13:47
УЕФА продолжит разводить в еврокубках клубы из России и Украины 13:40
Мишустин поручил расширить программу "Дальневосточной ипотеки" на вторичное жилье 13:37
Путин примет участие во Всероссийском открытом уроке 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 14:04
Рубрика: Общество

Названы места Москвы, где больше всего клещей

Текст: Ирина Огилько

За последнюю неделю августа в столице зафиксировано 31 случай нападения клещей. Пресс-служба Роспотребнадзора назвала самые "клещевые" места столицы.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Специалисты напомнили, как избежать укуса клеща

"В основном жалобы на присасывание клещей были после посещения национального парка "Лосиный остров", парка "Серебряный бор", парка "Сокольники", природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в "новой" Москве", - сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, москвичи чаще всего обращаются в медицинские организации столицы с жалобами на укусы клещей, которые произошли в Московской, а также в Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской областях.

Напомним, что, по данным врачей, в этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита вакцинировались 17 тыс. 354 человека.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Опасно: клещи

Главное сегодня

Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
ФСБ задержала финансистов террористов в пяти регионах России
"Газпром" подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году