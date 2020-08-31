Под Смоленском мужчина протаранил катер со своей семьей, погиб ребенок

В Смоленской области возбуждено уголовное дело о столкновении двух катеров, в результате которого погиб ребенок.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 20 августа на Яузском водохранилище. Житель Московской области приехал на собственную базу отдыха с женой и пятилетним сыном. Около 13 часов они отправились на водную прогулку: жена с мальчиком - на прогулочном катере в сопровождении охранника базы, имеющего право на управление судами, муж - на скоростной лодке Speedster Sea-Doo.

- В ходе катания мужчина не справился с управлением и врезался в катер, из-за чего женщина и ребенок получили травмы. Мальчик позже скончался, - рассказали в региональном управлении СК.

Оба водителя катеров прошли проверку на алкоголь - признаков опьянения не обнаружено. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).