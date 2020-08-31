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31.08.2020 12:24
Рубрика: Происшествия

Под Смоленском женщину арестовали за убийство шестимесячного сына

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Жительница смоленского райцентра Сафонова по решению суда помещена под стражу. 39-летнюю женщину подозревают в убийстве собственного малолетнего ребенка.

В Южно-Сахалинске двухлетний ребенок погиб, выпав из окна

По версии следствия, 27 августа она решила успокоить плачущего шестимесячного сына нетривиальным образом - вставив ему в рот кляп из бумажных салфеток. Спохватилась мать лишь после того, как ребенок перестал подавать признаки жизни. Женщина вызвала скорую помощь, но медики констатировали смерть мальчика.

Против матери погибшего ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

- Установлено, что подозреваемая несколько раз привлекалась к ответственности за плохое исполнение родительских обязанностей и находится под надзором органов профилактики. Второй малолетний ребенок изъят из семьи и помещен в специализированное учреждение, - рассказала представитель управления СКР по Смоленской области Наталья Зуева.

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