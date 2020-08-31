Полицейские предотвратили ввоз партии метадона стоимостью 550 млн рублей

Ввоз в Россию крупнейшей партии опасного наркотика пресекли российские и латвийские полицейские. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, на территории двух стран была проведена широкомасштабная операция по пресечению деятельности транснациональной этнической группы. Ее участники подозреваются в производстве синтетических опиоидов с последующей их контрабандой в Россию, страны СНГ и Евросоюза.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в подмосковном поселке городского типа Шаховская задержаны двое злоумышленников: водитель большегрузного автомобиля (гражданин Латвии) и ранее судимая за незаконный оборот наркотиков гражданка России. Их подозревают в причастности к контрабанде наркотиков с территории Латвийской Республики", - сообщили в пресс-центре МВД России, уточнив, что у женщины при задержании был изъят метадон общей массой 6,5 килограмма.

Параллельно на территории Латвии были задержаны еще пятеро подозреваемых - четыре гражданина Латвии и один гражданин России. В ходе следственных действий, проведенных латвийскими полицейскими, у задержанных было обнаружено более 21 кг наркотического средства, а также лабораторное оборудование.

Отмечается, что успешную спецоперацию провели сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России во взаимодействии с МВД Латвийской Республики.

По словам Ирины Волк, российским полицейским и их латвийским коллегам удалось перекрыть устойчивый канал поставки концентрированного метадона с территории Прибалтики. "Было предотвращено поступление свыше 22 тысяч разовых доз наркотического средства, - отметила представитель МВД России. - Примерная стоимость изъятой партии по ценам черного рынка составляет свыше 550 миллионов рублей".

Дело расследует следственный отдел ОМВД России по городскому округу Шаховская. Оно было ранее возбуждено по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Все фигуранты расследования заключены под стражу.