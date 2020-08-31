Экономика регионов начала оживать после отмены карантинных мер в связи с коронавирусом. Даже те предприятия, которые останавливали лишь отдельные цеха, а инженерно-технический персонал переводили на удаленный формат работы, теперь в строю. Но менеджмент в растерянности: покупательная способность упала, расходы на производство выросли.

Теперь положения бережливого производства, внедрявшиеся не без давления на коллективы заводов, словно получили новое прочтение. Промышленники обращаются к экспертам федерального и регионального центров компетенций, чтобы если не нарастить выручку, то хотя бы снизить издержки.

Национальный проект по повышению производительности труда и поддержке занятости предполагает, что к 2024 году благодаря принципам бережливого производства эффективность российской промышленности, а также среднего бизнеса вырастет на пять процентов. Теперь, когда каждую отрасль промышленности так или иначе задел кризис, именно принципы помогут промышленности.

Впрочем, на старте программы представители бизнеса не стеснялись выражать скепсис. Руководитель Центра компетенций по производительности труда в Белгородской области Елена Сидоренко отмечает, что не все компании загорались идеей изучить тонкости производства, увидеть потери и ликвидировать условия для их возникновения. "Мы сорок лет так работали", - то и дело слышали менеджеры от специалистов.

Представитель липецкого завода "Елецгидроагрегат" Дмитрий Мусатов рассказал, что изначально привлекла не столько возможность повысить производительность труда, сколько "бонусы" в виде льготных займов и прочие плюсы нацпроекта. К тому же специалистам в мелкосерийном производстве стало интересно: что смогут предложить эксперты Центра компетенций, которые на заводе ни дня не работали?

Белгородский завод строительных материалов "Белгородстройдеталь" - предприятие с интересной историей. Железобетонные изделия завода уже больше 60 лет используются для возведения жилья и зданий промпроизводства, строительства мостов и дорог, энергоинфраструктуры. Каждый сотрудник - на вес золота с его мастерством и знанием дела. И вот теперь на предприятие пришли эксперты Центра компетенций. Учить, как надо работать. Естественно, это понравилось не всем. Неожиданно скептические разговоры стали пресекать старожилы предприятия. "Они сказали, что все принципы бережливого производства - это не новое, а хорошо забытое старое. На советских предприятиях все это называли научной организацией труда - НОТ", - поделился первый заместитель гендиректора завода Александр Зеберт.

На участке, выбранном для первоначальных изменений, навели порядок. Крючки - отдельно, опалубка - отдельно. В результате люди перестали теряться в поисках чего-то нужного, каждый знает, что где лежит, рабочий процесс стал идти без временных потерь.

На производстве мела "Мелстром" история похожая. Предприятие в регионе работает давно, а его продукция, можно сказать, местный бренд. Однако, как отмечает представитель компании Оксана Медведева, конкурентов у завода становится все больше. "Мы и раньше понимали, что когда одна машина приезжает и грузится на эстакаде, то вторая может только ждать у ворот, - рассказала она. - Нам порекомендовали развернуть эстакаду. Теперь две машины могут загружаться одновременно и не мешать друг другу. А если выросла отгрузка, можно наращивать производство!"

Александр Зеберт акцентирует внимание не столько на преобразованиях промплощадки, сколько на переменах в настроении коллектива. Сначала, конечно, слово "оптимизация", произносимое экспертами Центра компетенций и руководством предприятий, ассоциировали с сокращением сотрудников. Потом коллектив стал по-другому смотреть на процесс. Работать приходится не больше, а так, как нужно. Но главное, о чем говорят на заводах, - бережливое производство позволило выстроить эффективную коммуникацию с людьми - от директора до рядового специалиста.

Бережливое производство позволило выстроить на заводах эффективную коммуникацию с людьми - от директора до рядового специалиста

- Вот приходит к нам работник и говорит: давайте вот здесь плиту из пенопласта не пилой пилить, а натянем струну, дадим ток по ней и будем прожигать, - приводит пример Александр Зеберт. - Ну что мы на это ответим? Сотруднику - плюс полторы тысячи к зарплате.

Материальная выгода стала самым весомым стимулом для коллективов. На том же заводе "Белгородстройдеталь" производительность труда на участке-образце выросла на 20 процентов.

На "Мелстроме" то же самое: как только изменилось отношение к делу, показатели поползли вверх, на 32 процента увеличилась выработка продукции.

К 2024 году благодаря принципам бережливого производства эффективность промышленности должна вырасти на пять процентов

Впрочем, участники нацпроекта теперь воспринимают сложную экономическую ситуацию не иначе как возможность для роста. Дмитрий Мусатов призывает самостоятельно искать способы к повышению производительности труда на предприятии, при этом от некоторых инструментов бережливости, по его словам, можно и отказаться. В пример он приводит канбан -доску, куда крепятся стикеры с расписанными задачами.

- Будущее - за цифровизацией, так зачем нам удвоение "документооборота"? - замечает он. - Здесь нам нужно идти по европейскому пути: там на производстве в цех приносят распечатку только потому, что сотрудник этого цеха получает меньше, чем тот, кто работает за компьютером.

Елена Сидоренко напоминает, что как раз цифровизация отечественной промышленности и станет следующим этапом для участников национального проекта. И Центр компетенций не останется в стороне от процесса, тем более что запрос на поддержку в этом деле уже есть у тех, кто пока только наводит порядок в цехах.