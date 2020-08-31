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31.08.2020 11:27
Рубрика: Общество

С 1 сентября Московский зоопарк изменит режим работы

Текст: Ирина Огилько

Изменения в графике работы Московского зоопарка связаны с сокращением светового дня и завершением лета - высокого сезона посещения.

Фото: mos.ru
В Московском зоопарке родился детеныш редких макак

"С 1 сентября увидеть редких животных можно с 9:00 до 20:00, кассы закрываются на час раньше, - рассказали "РГ" в пресс-службе столичного зоосада. - В это же время будет открыт и детский зоопарк. А вот выходных не будет".

В зоопарке напомнили, что попасть на территорию можно не только с главного входа, но также и с дополнительных. Они останутся открыты до тех пор, пока в них будет необходимость. Так, открыли дополнительные выходы на Большой Грузинской улице, дом 1, строение 103; на Садовой-Кудринской улице, на Большой Грузинской улице, дом 8, строение 60 и других.

Работают обе территории зоосада, однако стоит помнить, что на территориях продолжаются строительные работы: возводится новый переход, продолжается строительство нового павильона для ластоногих. На территории зоопарка необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также находиться в медицинских масках и перчатках.

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