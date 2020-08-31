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Рубрика: Общество

С 1 сентября в Москве откроются около 450 пунктов вакцинации от гриппа

Текст: Ангелина Зеленькова

С завтрашнего дня в столице стартует масштабная программа по вакцинации от гриппа. Жители города смогут бесплатно сделать прививку во всех взрослых и детских городских поликлиниках, а также в 44 пунктах мобильной вакцинации. Всего в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа.

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"В нынешних условиях нам особенно важно не допустить вспышек инфекционных заболеваний. Всего в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа. Мы постарались организовать программу так, чтобы сделать прививку от гриппа горожане могли было быстро и удобно", - отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он добавил, что вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через 10-15 дней после введения вакцины и длится около года. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку. В прошлом году семь миллионов москвичей прошли вакцинацию.

В этом году прививку от гриппа можно сделать не только в поликлиниках, но и в 44 мобильных прививочных пунктах: 36 - на станциях метро, 2 - на станциях Московского центрального кольца, 2 - на железнодорожной платформе и 4 - в центрах госуслуг "Мои Документы". Чтобы пройти вакцинацию понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Вакцинация проводится отечественными вакцинами, разработанными по рекомендациям ВОЗ. Все вакцины не содержат живого вируса и не могут привести к заболеваниям. Все вакцины, применяемые на территории Российской Федерации, прошли обязательную государственную сертификацию и полностью безопасны, что подтверждено многочисленными исследованиями.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет - в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Справка "РГ"

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

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