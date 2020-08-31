Собянин открыл каток в Олимпийской деревне-80

В Москве сегодня плюс 29 и солнце с самого утра. Но это не помешало мэру Сергею Собянину открыть очередной крытый каток в городе. Ледовая арена площадью 61х30 метров и зрительскими трибунами на 284 места разместилась в спорткомплексе Олимпийской деревни-80. Она предназначена для тренировок спортсменов и соревнований, а площадка поменьше - 20х6 - только для тренировок.

"Первоклассный зал с тренажерными комплексами. Надеюсь, здесь вырастут новые чемпионы", - отметил глава города, открывая каток. Он напомнил, что построили новый ледовый комплекс еще несколько месяцев назад, но работать полноценно он начинает только сейчас, после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Тренировки по хоккею с шайбой и фигурному катанию уже идут. Ожидается, что в сентябре на свежем льду начнут заниматься 500 ребят - набор в секции также объявлен. Строители надеются, что спортсмены оценят условия, которые они создали для них. Кроме ледовых арен, в комплексе есть два тренажерных зала, кабинет теоретической подготовки, кафе из которого можно наблюдать за происходящим на льду.

Спорткомплекс Олимпийской деревни-80 - один из крупнейших и популярнейших центров на западе столицы. В нем тренируются сборные команды России и Москвы по вольной и греко-римской борьбе, проходят соревнования различного уровня по боевым искусства и игровым видам спорта. Работают несколько десятков спортивных клубов и секций по футболу, хоккею, теннису, баскетболу, художественной гимнастике, общефизической подготовке, плаванию, единоборствам и шахматам. В обычные времена в комплексе занимаются свыше 8,3 тысячи человек в месяц, среди которых 83 процента дети. Впрочем, возрастных ограничений для желающих заниматься спортом в Олимпийской деревне нет.

В 2016-2017 годах правительство Москвы провело реконструкцию этого спорткомплекса. На его территории построили новый футбольно-легкоатлетический стадион, крытые теннисные корты и административно-бытовой корпус. И вот теперь к этим площадкам добавились условия для тех, кто хотел бы кататься на льду круглый год. Но для того, чтобы погонять шайбу или заняться фигурным катанием, в Москве совсем не обязательно ехать именно на запад. 10 крупных спортивных комплексов с ледовыми аренами построены с 2011 года в самых разных концах города. Это Ледовый дворец "ЦСКА АРЕНА" в "Парке Легенд" на юго-востоке Москвы, комплекс "Южный лед" на юге, на улице Маршала Савицкого, ледовый дворец на северо-востоке Москвы по улице Яблочкова и другие. В планах властей на ближайшие годы - открытие еще 8 спорткомплексов с крытыми катками.

В этом же году спортивная инфраструктура Москвы пополнится рядом и других больших и уникальных объектов, рассказал Собянин: "В Северном мы открыли первый в России комплекс современного пятиборья. На ЗИЛе завершено строительство Центра водных видов спорта. Для футболистов построено еще одно всесезонное поле в Студеном проезде и ряд других объектов".

Всего в спортивных кружках и секциях столицы, по словам мэра, занимаются 120 тысяч детей.