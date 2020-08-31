Тульский участковый изнасиловал дознавательницу

Тульский участковый, подозреваемый в изнасиловании коллеги, уволен из правоохранительных органов за проступок, порочащий честь и достоинство правоохранительных органов, сообщили в УМВД по региону.

27-летний старший лейтенант из ОВД "Зареченский" задержан по заявлению коллеги, капитана полиции из того же отделения. Дознавательницу рассказала, что утром 28 августа участковый поместил ее в багажник автомобиля, вывез в лесопосадку у деревни Прудное и изнасиловал.

СК возбудил уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 132 УК РФ (сексуальное насилие, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей), рассказал "РГ" источник в правоохранительных структурах региона.