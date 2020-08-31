В Калуге открыли Центр управления регионом

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов открыл в Калуге Центр управления регионом. Эта структура создается в каждом регионе страны для быстрой реакции на жалобы и обращения жителей.

Первый ЦУР появился в Подмосковье в 2018 году. Информационная система собирает обращения граждан, поступившие на "горячую линию" губернатора, в региональные ведомства и муниципалитеты, на отраслевые ресурсы. Специальная программа по ключевым словам находит сообщения о подмосковных проблемах в соцсетях. Собранная информация анализируется и направляется в соответствующие службы для решения возникших у людей проблем. В январе в ЦУРе побывал Владимир Путин, идея ему понравилась, и он поручил создать такие центры в каждом регионе.

Калужане усовершенствовали подмосковную модель. К девизу "Все знаем - быстро решаем - не допускаем" они добавили четвертый пункт - "информируем". В первую очередь ЦУР мониторит соцсети - первое место, где жители высказываются о наболевшем. Основные направления поиска проблем: дороги, ЖКХ, медицина, образование, соцзащита, транспорт и энергетика. Учитывая местную специфику, калужские власти попросили добавить в программу оказание государственных услуг через МФЦ, качество связи и вопросы экологии. Есть в ЦУРе и муниципальный блок - он занимается проблемами жителей Калуги.

- Следующим этапом станет интеграция системы с ситуационным центром губернатора - его планируется создать до конца года, - рассказал вице-губернатор Дмитрий Разумовский.