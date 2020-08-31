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31.08.2020 23:07
Рубрика: Культура

Завтра было кино

В Москве бесплатно покажут новые фильмы о войне
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 194(8248)
В Москве со 2 по 6 сентября пройдет второй международный фестиваль "Дни военно-исторического кино". Бесплатные кинопоказы, тематические лекции и встречи с режиссерами будут идти на двух площадках - в Музее Победы на Поклонной горе и Центре международной торговли.

По словам организаторов, в этом году кинофестиваль посвящен столетию со дня рождения известного актера, режиссера и сценариста Сергея Бондарчука. В память о нем на закрытии покажут фильм "Они сражались за Родину". Увидят зрители и новые ленты о войне. В их числе - "Ржев", "Брестская крепость", "28 панфиловцев", "Коридор бессмертия" и недавняя премьера: "Калашников". Съемочные группы "Фетрового романа" и "Солдатика" сами представят свои картины и пообщаются со зрителями. Покажут на больших экранах также фильмы из Великобритании, Бразилии и Израиля.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Военные фильмы, рассказали в оргкомитете, всего лишь часть большой программы. Помимо лекций и встреч с создателями кинолент намечена тематическая выставка. Главные экспонаты - копии полотен, раскрывающих ключевые события Великой Отечественной войны. Там и крупные сражения, и партизанские отряды, и блокада Ленинграда. А 4 сентября состоится турнир для старшеклассников и студентов. Им предложат сыграть в настольную игру и освежить знания о первых годах Великой Отечественной. На карточках с вопросами организаторы разместили qr-код. Отсканировав его, на смартфоне можно будет прочитать, скажем, статью о конкретной битве или посмотреть мини-ролик. К участникам присоединится блогер и начинающая певица Дарья Волосевич. Она споет свою кавер-версию "Кукушки", набравшую в интернете несколько миллионов просмотров.

Посмотреть программу кинофестиваля и зарегистрироваться на него можно на сайте dvikfest.ru.

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