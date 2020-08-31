В столице начали мыть с шампунем дороги, тротуары и пешеходные зоны. Столь раннее мытье магистралей связано с возвращением города к обычному ритму жизни осенью: у многих заканчиваются летние отпуска, а в школах, колледжах и вузах с 1 сентября возобновляются офлайн-занятия.

Армада поливомоечных машин, заправленных моющим средством с пеной, уже вымыла Садовое кольцо, бульвары, крупные магистрали. Менее эффектно, но не менее эффективно коммунальная техника обработала дороги районного масштаба, а также прилегающие к ним парковки, общественные пространства. На тротуарах и в пешеходных зонах эти же работы проводит малогабаритная техника. В недоступных для техники местах мытье выполняют вручную комплексные бригады. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, такая очистка помогает удалить образовавшуюся за сезон пленку из остатков бензина, резины, мазутных и масляных пятен. Дорогу на время мойки не перекрывают, так как мыльный состав не мешает сцеплению колес с дорогой, а значит не может спровоцировать ДТП.

Как отметил Бирюков, специальное моющее средство безопасно и для окружающей среды, так как полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

Как пояснили "РГ" в ГБУ "Автомобильные дороги", согласно регламенту, "мойку с шампунем" устраивают столичным дорогам восемь раз в год. Весной четыре раза моют, чтобы смыть зимний реагент и почистить дорогу от накопившейся грязи. Такую же четырехкратную обработку проводят осенью, подготавливая дороги к зиме.