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31.08.2020 09:35
Рубрика: Происшествия

В Москве проводится проверка по факту избиения блогера Егора Жукова

Текст: Александр Степанов

Московская полиция решает вопрос о возбуждении дела по факту избиения блогера Егор Жукова, который участвовал в массовых беспорядках в 2019 году и был осужден за экстремизм.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, в воскресенье в ОМВД по Можайскому району обратился мужчина с заявлением о причинении телесных повреждений. По словам потерпевшего, двое неизвестных избили его и скрылись. По факту избиения сейчас проводится проверка, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ "Побои".

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