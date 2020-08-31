В подмосковном лесу найден избитый ребенок

В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в лесополосе случайные свидетели обнаружили одиннадцатилетнего ребенка, избитого до полусмерти. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, мальчик был госпитализирован в детскую столичную больницу имени Сперанского. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы шейного позвонка и грудной клетки, переломы костей таза и обеих лодыжек, а также инфицированные раны обеих кистей. Ребенок находится в реанимации.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.