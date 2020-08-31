Все сотрудники сферы образования Москвы сдали тесты на коронавирус перед 1 сентября. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- В Москве протестировали на коронавирус 100% работников сферы образования до начала учебного года. Более 180 тысяч человек прошли ИФА-тестирование. У 5,5 тысячи сотрудников, то есть у 3%, тест дал положительный результат, они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах. У 24,1 тысячи человек, а это 13,3% всех сотрудников, были выявлены антитела к коронавирусу, - рассказала она.

Все учебные заведения также провели генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств и готовы к тому, чтобы принять ребят первого сентября.

Такая же тщательная уборка во всех школах и колледжах будет проводиться еженедельно. Предусмотрены также ежедневная уборка, обработка оборудования в классах и спортинвентаря. Для обеззараживания воздуха в школах установили безопасные для здоровья бактерицидные лампы закрытого типа, дозаторы с антисептиком, на входе и в течение учебного дня будет проводиться обязательная термометрия. Кроме того, сделан необходимый запас медицинских масок.

Обучающиеся могут использовать медицинские маски по желанию. Учителям рекомендовано носить средства индивидуальной защиты, но при объяснении нового материала в классе и при обязательном соблюдении социальной дистанции они могут снять медицинскую маску. Сотрудники пищеблоков, охраны, клининговых компаний, инженерных служб, административный персонал будут носить маски и перчатки в обязательном порядке. Ношение масок будет обязательным для всех педагогов вне учебных классов, например, во время прохода по коридору на перемене. Родители также могут находиться на территории школы только в масках.

Для того чтобы избежать скопления учащихся на входе в здания и минимизировать их контакты, для каждой параллели классов по согласованию с родителями определено индивидуальное время прихода в школу и выхода из нее. Там, где это возможно, будут открыты дополнительные входы в здания школ.

С целью разведения потоков обучающихся для учеников классов одной параллели составлен гибкий график начала уроков, перемен, завтраков и обедов в столовой. Расписание уроков доступно в электронном дневнике. Также классные руководители заранее сообщили родителям время начала занятий.

За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет. Там для школьников будут проводиться занятия по всем предметам. Учителя будут приходить в классы. Исключение составят те уроки, для которых необходимо специальное оборудование, например, уроки химии, физики или физкультуры.

Новый учебный год в очном формате начнется во всех 537 школах и 51 колледже столицы.