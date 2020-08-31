Главный очаг основных угроз природного характера на предстоящей неделе будет сконцентрирован на Дальнем Востоке. Там ожидается еще большее усиление паводков. Виной всему может стать мощный тайфун "Майсак", который приближается к российскому побережью.

Спасатели вместе с местными жителями очень надеются, что их прогноз, озвученный в понедельник на селекторном совещании в Национальной антикризисном центре МЧС России, все же не сбудется. Дальневосточники не успели еще ликвидировать все последствия пронесшегося тут накануне тропического шторма "Бави". Подтопления только пошли на спад в Приморском крае, приходит в себя Амурская область. Но до сих пор на территории 3 муниципальных образований Приморского края в 3 населенных пунктах остаются подтопленными 3 частных жилых дома, 66 придомовых территорий, 11 подвалов жилых домов.

Наибольшее количество осадков было в Чугуевском, Кавалеровском районах и в Уссурийском городском округе. В Биробиджане только за один августовский день их выпало более трети месячной нормы. В сумме за прошедшие дни количество осадков составило свыше 170 процентов от нормы августа. Около трети от месячной нормы осадков выпало в Хабаровске.

Уже 2 сентября "Майсак" обрушится на Приморский край, а 3 сентября сместится в сторону Хабаровска

Но надежд на то, что тайфун обойдет Дальний Восток стороной, мало. Уже завтра "Майсак" фронтом должен обрушиться на южные и западные районы Приморского края, а к 3 сентября сместится на запад Хабаровского края, а также южную часть Амурской области. Осадки при этом могут составить по прогнозам от 40 до 120 мм в сутки. Поэтому в МЧС объявили, что усиливают группировку в ожидаемых зонах прохождения тайфуна.

- В первые дни сентября ожидается дальнейшее повышение уровня Амура у Хабаровска до 500 - 580 сантиметров. По оценкам экспертов, повышается риск подтоплений тех же территорий города, частных домовладений и левобережной островной части, что и в прошлом году. Ухудшение паводковой обстановки, обусловленное дополнительным паводковым стоком рек Бурея, Сунгари и Уссури, следует ожидать и в Еврейской автономной области - такие опасения высказаны в свежем оперативном прогнозе МЧС России.

В прогнозе также говорится об опасности природных пожаров в Красноярском крае, в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях, на большей части территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.