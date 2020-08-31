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31.08.2020 17:32
Рубрика: Происшествия

После шторма - тайфун

МЧС вновь предупреждает о паводках в Приморье
Текст: Тимофей Борисов
Главный очаг основных угроз природного характера на предстоящей неделе будет сконцентрирован на Дальнем Востоке. Там ожидается еще большее усиление паводков. Виной всему может стать мощный тайфун "Майсак", который приближается к российскому побережью.

Спасатели вместе с местными жителями очень надеются, что их прогноз, озвученный в понедельник на селекторном совещании в Национальной антикризисном центре МЧС России, все же не сбудется. Дальневосточники не успели еще ликвидировать все последствия пронесшегося тут накануне тропического шторма "Бави". Подтопления только пошли на спад в Приморском крае, приходит в себя Амурская область. Но до сих пор на территории 3 муниципальных образований Приморского края в 3 населенных пунктах остаются подтопленными 3 частных жилых дома, 66 придомовых территорий, 11 подвалов жилых домов.

В Хабаровском крае подготовились к ЧС из-за паводка

Наибольшее количество осадков было в Чугуевском, Кавалеровском районах и в Уссурийском городском округе. В Биробиджане только за один августовский день их выпало более трети месячной нормы. В сумме за прошедшие дни количество осадков составило свыше 170 процентов от нормы августа. Около трети от месячной нормы осадков выпало в Хабаровске.

Уже 2 сентября "Майсак" обрушится на Приморский край, а 3 сентября сместится в сторону Хабаровска

Но надежд на то, что тайфун обойдет Дальний Восток стороной, мало. Уже завтра "Майсак" фронтом должен обрушиться на южные и западные районы Приморского края, а к 3 сентября сместится на запад Хабаровского края, а также южную часть Амурской области. Осадки при этом могут составить по прогнозам от 40 до 120 мм в сутки. Поэтому в МЧС объявили, что усиливают группировку в ожидаемых зонах прохождения тайфуна.

- В первые дни сентября ожидается дальнейшее повышение уровня Амура у Хабаровска до 500 - 580 сантиметров. По оценкам экспертов, повышается риск подтоплений тех же территорий города, частных домовладений и левобережной островной части, что и в прошлом году. Ухудшение паводковой обстановки, обусловленное дополнительным паводковым стоком рек Бурея, Сунгари и Уссури, следует ожидать и в Еврейской автономной области - такие опасения высказаны в свежем оперативном прогнозе МЧС России.

В прогнозе также говорится об опасности природных пожаров в Красноярском крае, в Саратовской, Самарской, Оренбургской областях, на большей части территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Паводки в России

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