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31.08.2020 17:40
Рубрика: Власть

Льготный тариф

Михаил Мишустин дал поручения по развитию Дальнего Востока
Текст: Владимир Кузьмин
В ходе совещания с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин проинформировал подчиненных о розданных им поручениях по итогам поездки по Дальнему Востоку. В августе за шесть дней премьер посетил несколько регионов, познакомившись с жизнью федерального округа и проблемами, которые требуют незамедлительного участия федерального правительства.
Премьер также поставил задачу снизить зависимость дальневосточных регионов от импорта овощей. Фото: Рамиль Ситдиков / Pool / ТАСС Премьер также поставил задачу снизить зависимость дальневосточных регионов от импорта овощей. Фото: Рамиль Ситдиков / Pool / ТАСС
Премьер также поставил задачу снизить зависимость дальневосточных регионов от импорта овощей. Фото: Рамиль Ситдиков / Pool / ТАСС

"Принято решение поддержать ряд важных проектов в здравоохранении: по финансированию первого этапа строительства Камчатской краевой больницы, завершению реконструкции Магаданского областного онкологического диспансера и оснащению Чукотской окружной больницы", - рассказал премьер о поручениях. Координацией этой работы займутся вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Поддержку получит внедрение в регионе передовых информационных технологий. На территории Чукотского автономного округа будет создана телекоммуникационная инфраструктура с выходом в единую сеть электросвязи страны. "Благодаря этому упростится получение онлайн-консультаций профильных специалистов из других медицинских центров нашей страны для жителей округа и местных врачей", - подчеркнул премьер, попросив своего зама Дмитрия Чернышенко взять процесс под личный контроль.

На ближайшие восемь лет правительство сохранит в дальневосточных регионах стимулирующие тарифы на электроэнергию. "Это касается тех, кто подсоединен к сетям с низким уровнем напряжения: небольших магазинов и офисов, частных потребителей, - малого и среднего бизнеса на сетях со средним напряжением, а также резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, изолированных энергосистем округа", - перечислил Мишустин. Поддержку получат инвесторы, которые будут строить или модернизировать электростанции в неценовых зонах оптового рынка электроэнергии. "Также до 14 октября прошу предоставить в правительство согласованный план-график газификации дальневосточных регионов", - поручил председатель правительства.

До 1 ноября должна быть подготовлена долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ), в том числе для целей газификации и энергообеспечения регионов страны, инвестиционных проектов и других потребителей. К ее разработке министерства привлекут "Газпром" и "НОВАТЭК". В этот же срок необходимо разработать комплекс мер господдержки при локализации оборудования для использования СПГ.

На ближайшие восемь лет правительство сохранит в дальневосточных регионах стимулирующие тарифы на электроэнергию

В ходе поездки Михаил Мишустин обратил внимание на сложности с обеспечением территорий доступным продовольствием. "Важно снизить зависимость региона от импорта овощей", - отметил он вчера. Для этого предлагается запустить механизм господдержки проектов по строительству тепличных комплексов. "Надо, чтобы все дальневосточные регионы могли сами обеспечивать своих жителей овощами не хуже, чем в других субъектах Российской Федерации, - заявил премьер. - Наша цель - вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией". Курировать мероприятия будет зампред Виктория Абрамченко.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В основу большого блока поручений легли общественные инициативы, предложенные местными гражданами. Так, минвостокразвития, минфин, минстрой и АО "ДОМ.РФ" должны представить в правительство изменения в программу "Дальневосточной ипотеки" для приобретения жилья на вторичном рынке. Действовать они будут на Чукотке и в Магаданской области до конца 2021 года.

До 15 октября глава кабинета министров ожидает поправки в правила предоставления "дальневосточного гектара", которые дадут гражданам возможность взять дополнительный участок площадью не более одного гектара при условии получения в собственность или аренду ранее предоставленной земли.

"Развитие Дальнего Востока - одна из приоритетных задач правительства. Прошу постоянно держать руку на пульсе, чтобы жители Дальнего Востока, а также бизнес чувствовали нашу поддержку", - указал Мишустин. Заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития региона он намерен проводить не реже одного раза в квартал. Вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко и министру экономического развития Максиму Решетникову поручено в ближайшее время посетить Дальний Восток, чтобы проконтролировать, как идет исполнение принятых решений.

Официально

Льготники смогут покупать билеты на поезда дистанционно

С декабря граждане, имеющие право на скидку при проезде в поездах дальнего следования, смогут приобретать билеты удаленно, без личного обращения в кассы. Правительство упростило порядок покупки железнодорожных билетов для льготников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. "Им больше не придется ехать в кассу, чтобы показать паспорт и документ, который подтверждает льготу, - пояснил он. - Операторы сами будут получать все необходимые для этого данные в электронном виде через федеральные информационные системы". Новая норма начнет действовать в декабре. Льготники, в том числе инвалиды, участники Великой Отечественной войны, Герои Труда, смогут приобретать билеты на поезда дистанционно с учетом положенной им скидки.

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