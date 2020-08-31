Мишустин поручил расширить программу "Дальневосточной ипотеки" на вторичное жилье

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минвостокразвития, Минфину, Минстрою и АО "ДОМ.РФ" представить в правительство изменения в программу "Дальневосточной ипотеки" для приобретения жилья на вторичном рынке. Действовать они будут на Чукотке и в Магаданской области до конца 2021 года.

Кроме того, до 15 октября глава кабинета министров ожидает поправки в правила предоставления "дальневосточного гектара", которые дадут гражданам возможность взять дополнительный участок площадью не более одного гектара при условии получения в собственность или аренду ранее предоставленной земли.

По итогам своей поездки по регионам Дальнего Востока Михаил Мишустин расписал министерствам и ведомствам большой перечень поручений.