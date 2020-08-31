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31.08.2020 04:12
Рубрика: Власть

Морской десант ТОФ впервые высадился на Чукотке

Текст: Юлия Гарднер

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, проведя "бой", впервые высадили морской десант на необорудованное побережье у бухты Провидения на Чукотке.

Корабли ТОФ открыли огонь по "противнику" у берегов Чукотки

Перед высадкой два отряда кораблей огневой поддержки нанесли артиллерийский удар, чтобы подавить укрепленные огневые точки условного противника на береговой линии. А воздушный налет на позиции "противника" провели высотные истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38.

После этого с вертолетов корабельного базирования Ка-27 для создания проходов в инженерных заграждениях и минных полях на побережье десантировались группы разграждения. Безопасный подход трех больших десантных кораблей к месту высадки взяла на себя корабельная минно-тральная группа.

- Развивая наступление, морские пехотинцы вели стрельбу по мишеням, имитирующим боевую технику и укрепления противника из стрелкового оружия, огнеметов, гранатометов и боевых машин пехоты БМП-2. Самолеты Ан-26, поддерживая наступающих, высадили воздушный десант в тыл обороняющегося "противника", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В общей сложности в тренировке принимали участие около 700 морских пехотинцев, 70 единиц техники, десять боевых кораблей и судов обеспечения и столько же летательных аппаратов морской авиации.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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