Парламент Якутии проконтролировал экологическую ситуацию на Вилюе

Новости

В Кремле опровергли заявления о "неотвеченном" звонке Путина Трампу 10:34
Зенитный комплекс "Деривация" поступит в войска в 2022 году 10:34
На Ленинградской АЭС запущен новый энергоблок 10:33
Более 40 тысяч москвичей прошли бесплатный онкоскрининг 10:26
Минобороны Индии сообщило о столкновении с китайскими военными на границе 10:14
Малиновский опроверг уход из "Аталанты" после подписания Миранчука 10:07
Пятилетняя девочка из перинатального центра в Москве нашла приемных родителей 09:54
"Даллас" обыграл "Колорадо" несмотря на дубль Ничушкина 09:53
Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель 09:42
"Барселона" ежедневно штрафует Месси на 110 тысяч евро за прогулы 09:36
В Москве проводится проверка по факту избиения блогера Егора Жукова 09:35
Милиция сняла оцепление у резиденции Лукашенко в Минске 09:27
Еще 916 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
В Москве в понедельник воздух прогреется до +30 08:45
На территорию МИД Японии упал радиозонд 08:37
На базе "Арматы" создадут новую боевую машину 08:37
Президент Черногории не признал поражения на выборах 08:36
Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией 08:27
Абэ планирует провести телефонные переговоры с Путиным 08:26
Тайфун Maysak ударит по Китаю и Корее 07:55
Лесной пожар в испанской Андалусии захватил новые территории 07:54
Россияне стали меньше тратить на алкоголь 07:35
На свободу вышел американец, который по ошибке провел в тюрьме 44 года 07:31
Ученые Индонезии обнаружили мутировавший штамм COVID-19 07:23
В Южной Корее четыре человека погибли в ДТП с броневиком войск США 07:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 10:08

Парламент Якутии проконтролировал экологическую ситуацию на Вилюе

Текст: Владимир Таюрский
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Якутии проконтролировало исполнение рекомендаций парламентских слушаний "Об экологической ситуации в бассейне реки Вилюй", в которых расписаны шаги по устранению последствий серьезной аварии на объектах алмазодобычи.

19 августа 2018 года на Иреляхском месторождении, принадлежащем АК "АЛРОСА", произошел прорыв четырех дамб дражных котлованов, который послужил причиной загрязнения рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй. 27 ноября того же года Ил Тумэн провел парламентские слушания, по итогам которых были приняты рекомендации, адресованные органам государственной власти республики и алмазодобывающей компании.

Документ содержит около 70 пунктов, в которых отражены подробные предложения по урегулированию экологической ситуации после аварии. Среди рекомендаций - меры по ликвидации последствий аварии, реабилитации экосистемы, обустройству, реконструкции и модернизации производственных объектов в целях недопущения повторения подобной ситуации. Рекомендовано также провести комплексное научное исследование экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, разработать и реализовать программу обеспечения чистой питьевой водой населенных пунктов, расположенных в бассейне Вилюя.

Парламент Якутии подготовил предложения по развитию полярной авиации

Недавно в Госсобрании было заслушано исполнение рекомендаций. По оценке председателя парламентского комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева, можно говорить о выполнении примерно 65 процентов предложенных мер. Общими усилиями органов государственной власти республики, муниципалитетов и АК "АЛРОСА" ликвидация последствий загрязнения проведена, сейчас ведется работа по обеспечению населения чистой питьевой водой.

Владимир Прокопьев сообщил, что в целях исполнения рекомендаций разработана и утверждена Программа комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья местного населения. Также реализуется программа развития систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы, в рамках которой проводятся геолого-разведочные работы по поиску подземных вод. Кроме того, ведутся строительство водозаборов и установка водоочистных станций.

- Рекомендации высшего законодательного органа республики являются документом для обязательного исполнения, и парламент Якутии контролирует этот процесс. За неисполнение пунктов рекомендаций будет серьезный спрос, - подчеркнул Владимир Прокопьев.

Он добавил, что катастрофическая по своим масштабам авария с разливом нефтепродуктов в Норильске стала тяжелым напоминанием о необходимости серьезного контроля в сфере обеспечения экологической безопасности.

Так же считает председатель парламента республики Петр Гоголев.

- В Якутии, известной красотой и чистотой первозданной природы, прекрасно понимают это. Вопросы экологии и обеспечения рационального использования природных ресурсов принадлежат к числу наиболее сложных и актуальных задач в современном мире. Охрана природы должна быть делом всенародным, - отмечает он.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Цена на нефть марки Brent упала до 46,07 доллара за баррель
Климатолог заявила о высокой вероятности суровой зимы в России
Генштаб Беларуси: Соседние страны НАТО наращивают военный потенциал
Автомобиль въехал в группу оппозиционеров в Черногории
Трамп: Только силой можно остановить беспорядки в городах США