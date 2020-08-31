Парламент Якутии проконтролировал экологическую ситуацию на Вилюе

19 августа 2018 года на Иреляхском месторождении, принадлежащем АК "АЛРОСА", произошел прорыв четырех дамб дражных котлованов, который послужил причиной загрязнения рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй. 27 ноября того же года Ил Тумэн провел парламентские слушания, по итогам которых были приняты рекомендации, адресованные органам государственной власти республики и алмазодобывающей компании.
Документ содержит около 70 пунктов, в которых отражены подробные предложения по урегулированию экологической ситуации после аварии. Среди рекомендаций - меры по ликвидации последствий аварии, реабилитации экосистемы, обустройству, реконструкции и модернизации производственных объектов в целях недопущения повторения подобной ситуации. Рекомендовано также провести комплексное научное исследование экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья населения, разработать и реализовать программу обеспечения чистой питьевой водой населенных пунктов, расположенных в бассейне Вилюя.
Недавно в Госсобрании было заслушано исполнение рекомендаций. По оценке председателя парламентского комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимира Прокопьева, можно говорить о выполнении примерно 65 процентов предложенных мер. Общими усилиями органов государственной власти республики, муниципалитетов и АК "АЛРОСА" ликвидация последствий загрязнения проведена, сейчас ведется работа по обеспечению населения чистой питьевой водой.
Владимир Прокопьев сообщил, что в целях исполнения рекомендаций разработана и утверждена Программа комплексных научных исследований экологического состояния Вилюйской группы улусов и здоровья местного населения. Также реализуется программа развития систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы, в рамках которой проводятся геолого-разведочные работы по поиску подземных вод. Кроме того, ведутся строительство водозаборов и установка водоочистных станций.
- Рекомендации высшего законодательного органа республики являются документом для обязательного исполнения, и парламент Якутии контролирует этот процесс. За неисполнение пунктов рекомендаций будет серьезный спрос, - подчеркнул Владимир Прокопьев.
Он добавил, что катастрофическая по своим масштабам авария с разливом нефтепродуктов в Норильске стала тяжелым напоминанием о необходимости серьезного контроля в сфере обеспечения экологической безопасности.
Так же считает председатель парламента республики Петр Гоголев.
- В Якутии, известной красотой и чистотой первозданной природы, прекрасно понимают это. Вопросы экологии и обеспечения рационального использования природных ресурсов принадлежат к числу наиболее сложных и актуальных задач в современном мире. Охрана природы должна быть делом всенародным, - отмечает он.