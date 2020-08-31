Уровень Амура у Хабаровска достиг неблагоприятной отметки

Уровень воды в реке Амур продолжает подниматься. По данным Главного управления МЧС по Хабаровскому краю, к утру 31 августа у столицы региона он достиг отметки неблагоприятного явления в 450 сантиметров.

В ближайшую неделю рост продолжится, ожидается подъем воды еще на 50-60 сантиметров. Напомним, что опасным для Хабаровска является уровнь Амура от 600 сантиметров.

"В результате прохождения циклонов, выпадения обильных осадков и дождевого паводка отмечаются подтопления в четырех населенных пунктах трех муниципальных образований", - заявил замначальника краевого ГУ МЧС - начальник управления по ГО и защите населения Андрей Прокопенко.

Вода зашла уже на 44 приусадебных и 253 дачных участка на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. В зоне паводка находятся прибрежные территории Хабаровска. Жителям частного сектора рекомендуют заранее подготовиться к возможным потоплениям и защитить свое имущество и урожай, подняв его как можно выше или отправив в другое место.