Новости

Загитова стала ведущей "Ледникового периода" на Первом канале 21:07
Михаил Мишустин написал новому главе сирийского правительства 20:49
Евтухов: Падение розничной торговли связано с последствиями пандемии 20:28
К инклюзивному образованию абсолютно готовы 8% российских школ 20:20
В России стартовали продажи нового Toyota Highlander 20:04
Актер Ефремов ранее привлекался к ответственности за хулиганство 19:36
Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Индии 19:12
Су-27 перехватил самолеты ФРГ, США, Дании и Швеции над Балтикой 19:08
Минобороны РФ поможет снести аварийные здания в Тулуне 18:51
В Башкирии скончался начальник республиканского УФСИН 18:35
"Газпром" перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда 18:27
В Италии участились атаки на полицейских, контролирующих масочный режим 18:10
Минпромторг назвал второго в России производителя вакцины от COVID-19 17:48
В Петербурге из-за пожара в школе эвакуировали 24 ребенка 17:39
Запущена всероссийская акция "Спасибо, учитель!" 17:38
В Москве нашли двух уток-мандаринок 17:30
Петербуржец до смерти забил жену и тещу 17:11
Захарова: Главы МИД РФ и Беларуси проведут 2 сентября переговоры в Москве 17:02
Месси больше не считает себя игроком "Барселоны" 16:57
Лукашенко пообещал вынести на общественное обсуждение проект новой конституции 16:53
На противоаварийные работы в здании РНБ выделят 8 миллионов рублей 16:43
Страны Балтии объявили Лукашенко "персоной нон грата" 16:43
Собянин открыл каток в Олимпийской деревне-80 16:25
Ученые рассказали, как заряжать несколько телефонов одновременно 16:11
Лидер Little Big Прусикин разводится 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 20:08
Рубрика: Общество

Класс или онлайн?

Вновь обострились споры о дистанционном обучении
Текст: Тамара Михайлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
Как всегда, очень быстро мелькнули счастливые летние месяцы. И вот уже накатил сентябрь. К привычным заботам прибавились тревожные разговоры: не придется ли вновь усаживать детей не за школьные парты, а за домашние компьютеры?

Одни специалисты в очередной раз утверждают, что опасный вирус никуда не делся, надо будет, как и прежде, считаться с ним, защищаться от него. Другие успокаивают: вирус под контролем.

Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области
Какие необычные школы открываются в регионах

Как сообщает газета "Тихоокеанская звезда", все школы Хабаровска готовы к началу учебного года, занятия начнутся в срок, 1 сентября. На заседании городского антикоронавирусного штаба начальник муниципального управления образования Татьяна Матвеенкова заверила: во всех учреждениях сделан месячный запас дезинфекционных средств и масок, везде имеются бесконтактные термометры для измерения ребятам температуры при входе. Во время уроков учащиеся и учителя будут находиться без масок и без перчаток, они понадобятся только для работников пищеблоков. А педагог будет обязан надеть маску, только если занимается со школьником в индивидуальном порядке.

Но сначала учителям придется проверить, чему и как научились ребята на "удаленке". "Если пробелы в усвоении материала будут обнаружены, оперативно их наверстаем, ведь вскоре школьникам предстоит выполнить всероссийские проверочные работы", - сообщает из Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

Многие сомневаются в том, что "удаленка" смогла вполне заменить обычные школьные уроки. В Липецке, по свидетельству местной городской газеты, школьные преподаватели разделились во мнениях. Одни превозносят возможности дистанционного обучения, сулят ему большие перспективы, другие видят в этом лишь вынужденную меру, которая позволила в экстремальных условиях нормально завершить учебный год.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году