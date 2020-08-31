Как всегда, очень быстро мелькнули счастливые летние месяцы. И вот уже накатил сентябрь. К привычным заботам прибавились тревожные разговоры: не придется ли вновь усаживать детей не за школьные парты, а за домашние компьютеры?

Одни специалисты в очередной раз утверждают, что опасный вирус никуда не делся, надо будет, как и прежде, считаться с ним, защищаться от него. Другие успокаивают: вирус под контролем.

Как сообщает газета "Тихоокеанская звезда", все школы Хабаровска готовы к началу учебного года, занятия начнутся в срок, 1 сентября. На заседании городского антикоронавирусного штаба начальник муниципального управления образования Татьяна Матвеенкова заверила: во всех учреждениях сделан месячный запас дезинфекционных средств и масок, везде имеются бесконтактные термометры для измерения ребятам температуры при входе. Во время уроков учащиеся и учителя будут находиться без масок и без перчаток, они понадобятся только для работников пищеблоков. А педагог будет обязан надеть маску, только если занимается со школьником в индивидуальном порядке.

Но сначала учителям придется проверить, чему и как научились ребята на "удаленке". "Если пробелы в усвоении материала будут обнаружены, оперативно их наверстаем, ведь вскоре школьникам предстоит выполнить всероссийские проверочные работы", - сообщает из Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

Многие сомневаются в том, что "удаленка" смогла вполне заменить обычные школьные уроки. В Липецке, по свидетельству местной городской газеты, школьные преподаватели разделились во мнениях. Одни превозносят возможности дистанционного обучения, сулят ему большие перспективы, другие видят в этом лишь вынужденную меру, которая позволила в экстремальных условиях нормально завершить учебный год.