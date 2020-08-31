НКО Мордовии стали обладателями президентских грантов на 5,9 млн рублей

Семь некоммерческих организации (НКО) Мордовии стали победителями Специального конкурса 2020 года, объявленного Фондом президентских грантов. Общая сумма грантов, выделенная им, составила 5 922 467 рублей.

Всего от Мордовии на этот раз было подано 36 заявок.

Организации-победители будут реализовывать социальные проекты по трем направлениям. Четыре проекта направлены на охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни, два - на социальное обслуживание, соцподдержку и защиту граждан, еще один - на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.

К реализации своих проектов победители приступят уже с первого сентября текущего года.

Следует отметить, что в текущем году Ресурсный центр РМ "Инфорум для НКО" с участием Корпорации развития РМ оказал консультационную поддержку республиканским НКО в подготовке 47 заявок на конкурс Фонда президентских грантов. В итоге благодаря совместной работе корпорации и центра удалось привлечь в республику около 16 миллионов рублей.

По словам руководителя Ресурсного центра РМ "Инфорум для НКО" Светланы Кочетковой, это неплохой результат.

- В целом по итогам трех конкурсов текущего года было поддержано 43 проекта (в 2019-м - 41 проект), привлечено дополнительно в регион 36 701 273 рублей, - пояснила Кочеткова. - Всего же за последние четыре года в рамках конкурса Фонда президентских грантов было реализовано 130 проектов и привлечено более 104 миллионов рублей. С каждым годом в республике увеличивается количество инициативных граждан, которые хотели бы поучаствовать в конкурсе и реализовать социальный проект на развитие гражданского общества.

Положительная динамика результатов президентских конкурсов текущего года говорит о возросшей активности общественников в Мордовии, а также о качестве разрабатываемых проектов, нацеленных на решение социальных проблем жителей региона.

- Надеюсь, в следующем году количество социальных проектов, как и объемы привлеченных внебюджетных средств, будут увеличиваться, - отметила Светлана Кочеткова.

Справка "РГ"

Специальный конкурс Фонда президентских грантов был объявлен 8 июня 2020 года для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения.