НКО Мордовии стали обладателями президентских грантов на 5,9 млн рублей

Новости

Загитова стала ведущей "Ледникового периода" на Первом канале 21:07
Михаил Мишустин написал новому главе сирийского правительства 20:49
Евтухов: Падение розничной торговли связано с последствиями пандемии 20:28
К инклюзивному образованию абсолютно готовы 8% российских школ 20:20
В России стартовали продажи нового Toyota Highlander 20:04
Актер Ефремов ранее привлекался к ответственности за хулиганство 19:36
Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Индии 19:12
Су-27 перехватил самолеты ФРГ, США, Дании и Швеции над Балтикой 19:08
Минобороны РФ поможет снести аварийные здания в Тулуне 18:51
В Башкирии скончался начальник республиканского УФСИН 18:35
"Газпром" перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда 18:27
В Италии участились атаки на полицейских, контролирующих масочный режим 18:10
Минпромторг назвал второго в России производителя вакцины от COVID-19 17:48
В Петербурге из-за пожара в школе эвакуировали 24 ребенка 17:39
Запущена всероссийская акция "Спасибо, учитель!" 17:38
В Москве нашли двух уток-мандаринок 17:30
Петербуржец до смерти забил жену и тещу 17:11
Захарова: Главы МИД РФ и Беларуси проведут 2 сентября переговоры в Москве 17:02
Месси больше не считает себя игроком "Барселоны" 16:57
Лукашенко пообещал вынести на общественное обсуждение проект новой конституции 16:53
На противоаварийные работы в здании РНБ выделят 8 миллионов рублей 16:43
Страны Балтии объявили Лукашенко "персоной нон грата" 16:43
Собянин открыл каток в Олимпийской деревне-80 16:25
Ученые рассказали, как заряжать несколько телефонов одновременно 16:11
Лидер Little Big Прусикин разводится 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 20:30

НКО Мордовии стали обладателями президентских грантов на 5,9 млн рублей

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Семь некоммерческих организации (НКО) Мордовии стали победителями Специального конкурса 2020 года, объявленного Фондом президентских грантов. Общая сумма грантов, выделенная им, составила 5 922 467 рублей.
Одно из главных направлений деятельности НКО - поддержка семьи, материнства и детства. Фото: Николай Гагарин Одно из главных направлений деятельности НКО - поддержка семьи, материнства и детства. Фото: Николай Гагарин
Одно из главных направлений деятельности НКО - поддержка семьи, материнства и детства. Фото: Николай Гагарин

Всего от Мордовии на этот раз было подано 36 заявок.

Организации-победители будут реализовывать социальные проекты по трем направлениям. Четыре проекта направлены на охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни, два - на социальное обслуживание, соцподдержку и защиту граждан, еще один - на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.

В Мордовии 18 НКО получили поддержку Фонда президентских грантов

К реализации своих проектов победители приступят уже с первого сентября текущего года.

Следует отметить, что в текущем году Ресурсный центр РМ "Инфорум для НКО" с участием Корпорации развития РМ оказал консультационную поддержку республиканским НКО в подготовке 47 заявок на конкурс Фонда президентских грантов. В итоге благодаря совместной работе корпорации и центра удалось привлечь в республику около 16 миллионов рублей.

По словам руководителя Ресурсного центра РМ "Инфорум для НКО" Светланы Кочетковой, это неплохой результат.

Фото: Корпорация развития РМ
В Мордовии открылся коворкинг-центр "Инфорум для НКО"

- В целом по итогам трех конкурсов текущего года было поддержано 43 проекта (в 2019-м - 41 проект), привлечено дополнительно в регион 36 701 273 рублей, - пояснила Кочеткова. - Всего же за последние четыре года в рамках конкурса Фонда президентских грантов было реализовано 130 проектов и привлечено более 104 миллионов рублей. С каждым годом в республике увеличивается количество инициативных граждан, которые хотели бы поучаствовать в конкурсе и реализовать социальный проект на развитие гражданского общества.

Положительная динамика результатов президентских конкурсов текущего года говорит о возросшей активности общественников в Мордовии, а также о качестве разрабатываемых проектов, нацеленных на решение социальных проблем жителей региона.

- Надеюсь, в следующем году количество социальных проектов, как и объемы привлеченных внебюджетных средств, будут увеличиваться, - отметила Светлана Кочеткова.

Справка "РГ"

Специальный конкурс Фонда президентских грантов был объявлен 8 июня 2020 года для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

Главное сегодня

Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников