Пожарные спасли мужчину и четверых детей с горящего катера на Волге

Мужчину и четверых детей спасли пожарные с горящего катера на Волге. Информацию подтвердили в главном управлении МЧС России по Татарстану. Два мальчика в результате возгорания получили ожоги.

"ЧП произошло у полуострова Локомотив на реке Волга. Загорелся катер "Восток-2". Мужчина своими силами пытался тушить возгорание. Двое детей находились на носу катера, еще двое внутри маломерного судна", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Прибывшие спасатели пересадили всех на своей катер, а после потушили пламя. По словам владельца судна, через десять минут после начала морской прогулки из моторного отсека послышался хлопок, а сразу после он вспыхнул. В качестве предварительной причины произошедшего названа техническая неисправность узлов и механизмов катера. Проверка продолжается.