В Башкирии скончался начальник республиканского УФСИН

Сегодня, 31 августа 2020 года, скоропостижно скончался начальник УФСИН России по Республике Башкортостан полковник Алексей Львович Чириков. Ему было всего 45 лет. Как написал на своей странице в соцсетях бизнес-омбудсмен Башкирии Флюр Асадуллин, причиной смерти стала пневмония. По словам Асадуллина, Алексей Чириков шел на поправку, собирался на выписку.

"Алексей Львович начал свой трудовой путь в уголовно-исполнительной системе в 1996 году. За 24 года службы на различных должностях его всегда отличали трудолюбие, преданность долгу, честность и профессионализм. Коллеги его знали как принципиального и требовательного руководителя. Вместе с тем он был справедливым, внимательным и чутким по отношению к окружающим. Алексей Львович прожил жизнь достойного человека, работника, семьянина, уважаемого гражданина своей страны. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его родных, друзей и сослуживцев",- говорится в официальном пресс-релизе ведомства