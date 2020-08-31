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31.08.2020 20:31
Рубрика: Культура

В Оренбуржье ко Дню шахтера сняли фотопроект "Люди – соль Земли"

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В последнее воскресенье августа в России традиционно праздновался День шахтера. Оренбургская компания "Руссоль" - крупнейший производитель соли в стране - отмечала еще и профессиональный праздник - День работников соляной промышленности. В этот день увидел свет и фотопроект с названием "Люди - соль Земли", в котором приняли участие работники одного из подразделений компании - "Илецксоль".
Участниками фотопроекта стали работники илецкого подразделения "Руссоли". Фото: Андрей Жаров Участниками фотопроекта стали работники илецкого подразделения "Руссоли". Фото: Андрей Жаров
Участниками фотопроекта стали работники илецкого подразделения "Руссоли". Фото: Андрей Жаров

Как сообщила пресс-служба "Руссоли", такой творческий подарок шахтерам компании сделал партнер - "Альфа-Банк". Идея фотопроекта - показать лица людей самых земных профессий, благодаря которым в каждом доме есть такой простой, но необходимый продукт - соль

В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение профессионального праздника. В "Руссоли" отказались от массовых мероприятий, но, тем не менее, сохранили традицию поздравления и награждения отличившихся сотрудников. Работникам предприятий и ветеранам отрасли поздравил директор компании Сергей Черный.

- В Нагорной проповеди есть такие слова, обращенные к людям: "Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на попрание людям. Вы - свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела", - процитировал бессмертные строки руководитель ООО "Руссоль". - Я желаю вам оставаться сильными - "солью земли", дарить свет и быть счастливыми, здоровыми и успешными. Пусть в вашем доме всегда царит мир, гармония, любовь и благополучие!

Справка "РГ"

Основные направления деятельности компании "Руссоль" - добыча, производство, реализация пищевой и технической соли. Компания объединила три мощнейших месторождения соли, разведанные запасы которых исчисляются миллионами тонн. Сегодня в цехах работают сотни сотрудников, обеспечивая добычу и производство соли различными способами. Это добыча самосадочных солей из соляных озер и морских заливов, рапа которых является источником поваренной соли (ЦДПС Бассоль); добыча каменной соли шахтным способом (ЦДПС Илекцсоль); получение выварочной соли путем выварки ее из естественных и искусственных рассолов (ЦДПС Усолье и ЦПС Новомосковск).

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