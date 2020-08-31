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31.08.2020 20:00
Рубрика: Общество

Сентябрьские старты

В регионах открываются необычные школы
Текст: Андрей Андреев, Наталья Граф, Татьяна Ткачева, Яна Шамаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
Сорвать огурчик в теплице, собрать говорящего робота, снять кино с одноклассниками - сегодня в России благодаря нацпроекту "Образование" строятся необычные школы, в которых дети точно не заскучают. Корреспонденты "РГ" выяснили, где в регионах удивят школьников.
Школа села Ямное рассчитана на 1100 мест, в ней несколько спортзалов, а рядом - школьный стадион. Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области Школа села Ямное рассчитана на 1100 мест, в ней несколько спортзалов, а рядом - школьный стадион. Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области
Школа села Ямное рассчитана на 1100 мест, в ней несколько спортзалов, а рядом - школьный стадион. Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области

Уникальная инжиниринговая школа "Интеграция" открывается в Томской области в новом микрорайоне "Южные ворота" 1 сентября. Ее называют школой мечты. Она оборудована цифровыми лабораториями, конструкторскими бюро, робототехникой, 3D-принтерами, мобильными лингафонными кабинетами, компьютерными классами, логопедическими тренажерами, цифровыми микроскопами и интерактивными панелями.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Младших школьников обеспечат горячим питанием

Ученикам предлагают три направления: инженерно-техническое, социогуманитарное или культурно-спортивное. Дети будут сами решать, в какой сфере им лучше развиваться. "Надо помочь ученикам определиться с будущей профессией и выбрать ее осознанно, - рассказала "РГ" директор школы Лилия Рахимова. - Мы хотим вырастить ребят с гибким, пытливым умом, которые смогут выбирать главное и быстро переформатироваться".

Кстати, обучение в "Интеграции" будет бестелефонным. При входе в школу мобильник необходимо оставить в специальном ящике. Зато ученикам будут доступны школьные гаджеты: ноутбуки и планшеты, а также бесплатный вайфай и библиотечный информационный центр.

С нетерпением ждали открытия и школы N25 в Кирове. В ней 47 учебных помещений, кабинеты специалистов (психолога, логопеда), кабинет робототехники, столярная и слесарная мастерские, плавательный бассейн, тренажерный зал, большой и малый спортивные залы, лыжная база, интерактивный и лекционный и два читальных зала библиотеки. Здесь созданы все условия для дополнительного образования детей, что позволит организовать школу полного дня, где школьники смогут готовить домашние задания под присмотром педагогов, заниматься активным отдыхом. Более того, благодаря современному физкультурно-оздоровительному комплексу школа обязательно станет центром социально-культурно-спортивной жизни микрорайона.

Школа в селе Ямном под Воронежем с виду больше похожа на бассейн или ФОК

В Воронежской области к началу учебного года открыли три новых школьных здания и одно - после реконструкции. Комфортные условия созданы для 2,2 тысячи учеников.

Самый крупный объект, на 1100 мест, построен в селе Ямном под Воронежем. С виду школа больше похожа на бассейн или ФОК. Внутри несколько спортзалов, рядом свой стадион. В медиастудиях ребята смогут изучать цифровые технологии, на опытном участке - выращивать фрукты, овощи и ягоды. "Оснащение - сказка! Самим захотелось в школу", - делятся впечатлениями родители.

Фото: nemchinowa / iStockphoto
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год

На улице Леваневского в Ижевске открылась новая школа N20. Трехэтажное здание рассчитано на 825 мест или 33 класса и будет, по словам ее директора Александра Кудрявцева, самой технологически оснащенной школой в республике. Здесь установили интерактивные панели, мобильные компьютерные классы, лаборатории для практических занятий по физике, химии, биологии, лингафонный кабинет, медиатеку, оборудование для занятий по робототехнике, конструированию, 3D-моделированию и типографии. В мастерских есть токарные, фрезерные станки и швейные машинки. "Мы рассчитываем учить всех в одну смену, чего не было у нас с 1979 года. Но образовательный процесс будет организован в режиме "полного дня", - говорит директор. - То есть в первой половине дня будут проходить занятия в классах, а во второй - внеурочная деятельность: работа кружков, секций, подготовка домашних заданий. Родителям не придется после работы решать с ребенком задачи или писать диктанты".

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