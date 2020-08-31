Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Иркутск и Иркутский район.

В ходе визита министр побывал в лечебных учреждениях областного центра. Сопровождали первое лицо минздрава РФ исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, и.о. заместителя председатель правительства Валентина Вобликов, и.о. главы регионального минздрава Наталья Ледяева.

Первым пунктом насыщенной программы стало посещение Иркутского областного онкологического диспансера. Там для Михаила Мурашко провели небольшую презентацию по основным показателям работы онкодиспансера, показали лабораторию, оснащенную по последнему слову медтехники, продемонстрировали телеконсультацию специалистами клиники пациентки из Тулуна и обозначили основные задачи, стоящие перед медучреждением на сегодняшний день.

- Главное, что необходимо региону с высокой заболеваемостью раком, - строительство радиологического корпуса, - доложила министру главный врач ИООД Виктория Дворниченко. - А вторая задача, текущая, - проведение телекоммуникационной связи с ведущими клиниками общего профиля Иркутской области. Это необходимо для более оперативного выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях посредством удаленных консультаций нашими докторами.

Осмотрев строительную площадку будущего радиологического корпуса, Михаил Мурашко заметил, что ход работ нуждается в постоянном контроле со стороны руководства области.

Следующим пунктом рабочей поездки министра здравоохранения стала Медсанчасть ИАПО, на территории которой возводится лечебно-оздоровительный комплекс "детская поликлиника - женская консультация".

Главный врач учреждения Евгений Выговский показал стройплощадку, где уже поднимается четвертый этаж поликлиники и перекрывается цоколь будущей женской консультации.

- На строительство запланировано 1,5 миллиарда рублей из областного бюджета, - сообщил Евгений Выговский. - К ноябрю планируется закончить кровлю, закрыть тепловой контур и приступить к внутренним отделочным работам.

Михаил Мурашко рекомендовал главврачу МСЧ ИАПО обязательно включиться в национальный проект "Здравоохранение" с целью оснастить будущий лечебно-оздоровительный комплекс самой современной медицинской техникой.

- Да, с января 2021 года мы вплотную займемся этой работой, - заверил министра Евгений Выговский. - Введение детской поликлиники и женской консультации в эксплуатацию намечено на 25 ноября 2021 года.

Министр здравоохранения посетил также построенную детскую поликлинику № 9. Ее ввод в эксплуатацию детской намечен на октябрь 2020, сейчас медучреждение проходит процедуру лицензирования.

Главный врач поликлиники Лидия Пчела сообщила, что к открытию все готово. Штат укомплектован на 97 %, будут дополнительно приняты на работу 22 врача-педиатра. Кроме этого, 11 выпускников школ по целевым направлениям поступили в медуниверситет на специальность "педиатрия".

- Великолепное здание, - отметил Михаил Мурашко. - Но вам необходимо до окончательной приемки организовать навигацию, маршрутизацию для родителей маленьких пациентов. Поликлиника огромная, и нужно четко обозначать, что и где находится. Желаю вам, чтобы она всегда была чистой и ухоженной. А для этого нужно продумать установку специальной системы защиты от загрязнений. Это обеспечит не только чистоту, но и эпидемиологическую безопасность посетителей и персонала.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил главному врачу больницы № 9 подготовить список недоделок и в кратчайшее время передать ему для оптимизации финишных работ.