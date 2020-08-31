Мурашко: Областная больница должна стать штабом для всех звеньев здравоохранения

Министр здравоохранения в рамках рабочего визита посетил Иркутскую областную клиническую больницу.

Он ознакомился с работой регионального сосудистого центра, посетил операционную, где проводятся эндоваскулярные вмешательства, помогающие профилактировать и купировать инфаркты, побывал в реанимации, побеседовал с врачами и пациентами. Он дал высокую оценку работе коллектива и отметил, что Областная больница добилась серьезных успехов во внедрении системы менеджмента качества оказания медицинской помощи (Иркутская область входит в число 12 пилотных регионов, где применяется подобный опыт).

- Мировые стандарты, которые вы стараетесь внедрять в своем регионе - это верный путь повышения уровня нашего здравоохранения в целом, - подчеркнул он, обращаясь к руководству клиники. - В этом направлении я вам гарантирую поддержку министерства здравоохранения. А опыт, наработанный вами, заслуживает внимания и, возможно, будет отражен в методических рекомендациях по внедрению системы менеджмента качества, над которыми сейчас идет работа в министерстве здравоохранения России.

По словам главы минздрава РФ, Областная больница должна стать штабом, организационно-методическим центром, направляющим и контролирующим качество оказания медицинской помощи в районах области, создать вертикаль "ФАП - ЦРБ - Областная больница", тем самым сделав высококвалифицированную медицинскую помощь доступной в самых отдаленных точках региона.

- А для этого необходимо развивать не только материальную базу, но и информационные технологии, - уверен Михаил Мурашко.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поблагодарил министерство здравоохранения РФ и Михаила Мурашко за помощь в техническом оснащении учреждений здравоохранения области.

- Непростое время показало, что нам нужны инфекционные блоки при многопрофильных клиниках, - подчеркнул он. - Сейчас решается вопрос, войдет ли Иркутская область в число пилотных регионов по строительству инфекционных блоков. Надеемся на положительное решение этого вопроса.