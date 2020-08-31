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31.08.2020 19:14
Рубрика: Общество

Телемедицина и вертикаль

Глава Минздрава России рекомендовал иркутским медикам осваивать передовые технологии
Текст: Ирина Штерман (Иркутская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
В ходе двухдневного визита в Иркутскую область глава Минздрава России посетил ряд медучреждений региона и высоко оценил работу медиков.

Вместе с тем, будучи в Иркутской областной клинической больнице и онкологическом диспансере, Михаил Мурашко рекомендовал ведущим клиникам активней развивать телемедицину.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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- И главная клиническая больница области, и онкологический диспансер должны стать учебно-методическими центрами для всего Приангарья. Для этого необходимо создать вертикаль "ФАП - ЦРБ - областная больница", сделав высококвалифицированную медицинскую помощь доступной в самых отдаленных точках региона.

Глава Минздрава России заявил также, что гарантирует региону поддержку во внедрении системы менеджмента качества медицинских услуг (Иркутская область входит в число 12 пилотных регионов), и отметил, что накопленный здесь опыт заслуживает внимания.

Михаил Мурашко выполнил и почетную миссию: вручил госнаграды медицинским работникам региона и ключи от 14 новых машин скорой помощи станциям СМП и Центру медицины катастроф. А в селе Бурдаковка он познакомился с организацией работы одного из самых современных фельдшерско-акушерских пунктов региона.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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