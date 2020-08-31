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31.08.2020 09:27
Рубрика: Экономика

Названы российские регионы-лидеры по обороту розничной торговли

Текст: Никита Зайков (Томск)
В первом полугодии обороты розничной торговли снизились почти во всех субъектах РФ, а в тринадцати - упали более чем на 10 процентов. Рост зафиксирован лишь в шести регионах страны, и возглавила этот список Томская область. Москва же остается безусловным лидером по розничному товарообороту.

Как сообщает РИА Новости, наиболее значительный спад отмечается в Республике Саха (Якутия), где розница просела на 15,8 процента, в Карачаево-Черкесской Республике - уменьшение на 14,7 процента, в Республике Дагестан - на 14,4 процента, а также в Кабардино-Балкарской Республике - на 14 процентов. В Челябинской области показатель оборота розничных продаж остался на уровне аналогичного периода прошлого года.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Положительная динамика в Томской области составила 2,3 процента - оборот розничной торговли на душу населения здесь вырос до 79,3 тысячи рублей. На второй строчке рейтинга - Ленинградская область с ростом в 2,1 процента, на третьем Тверская область - 1,4 процента, далее следуют Чукотский автономный округ - 0,8 процента, Рязанская область - 0,8 процента и Сахалинская область - 0,4 процента.

В остальных 78 регионах, за исключением стабильной Челябинской области, оборот розницы в первом полугодии упал. Снижение показывают и первые оценки по второму полугодию, однако, по мнению авторов рейтинга, здесь отрицательная динамика будет не столь серьезной.

По мнению экспертов, на ситуации в рознице, как и в случае других макроэкономических показателей, сказались меры борьбы с распространением коронавируса. В среднем по стране обороты розницы снизились на 6,4 процента, сильнее пострадала только сфера платных услуг. В целом же упало и промышленное производство (на 3,5 процента), и ВВП (на 3,6 процента, по предварительной оценке).

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Если говорить об объеме розничного товарооборота в целом, то первое место остается за Москвой - на ее долю приходится 15 процентов от общероссийских показателей. Далее идут Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

По обороту розничной торговли на душу населения также лидирует столица, здесь по итогам первого полугодия на одного жителя этот показатель достигает 179,5 тысячи рублей. Далее следует Сахалинская область с 164,7 тысячи рублей на человека, затем Московская область - 154,2 тысячи рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ - 127,3 тысячи, Тюменская область - 126,5 тысячи рублей.

В регионах Экономика Макроэкономика Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия СФО Томская область СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария СКФО Дагестан УрФО Челябинская область

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