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31.08.2020 10:38
Рубрика: Власть

Новосибирские архитекторы сохранят для новой школы уникальный барельеф

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В сентябре начнется подготовка к реновации здания средней школы №54 на улице Крылова, 18 в Новосибирске. Проект реконструкции учебного заведения, расположенного в центре города, был разработан в 2015 году. Им предусмотрен снос как старой части здания, построенной еще в 1935 году, так и более новой - 1965 года постройки.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

На фасаде старой части расположены два барельефа, которые не являются памятниками архитектуры, но, по оценке специалистов, "несут серьезную смысловую нагрузку". На них изображены учитель и ученики, прослеживается связь поколений.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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- Как только началась подготовка к реконструкции школьного здания, общественность города обратилась в мэрию с просьбой об обязательном сохранении барельефов. Специалисты провели обследование и установили, что панно уже частично утрачено, так как оно было выполнено из гипса и простой штукатурки. Вырезать его из кирпичной стены, не повредив, не представляется возможным, - поделился заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Роман Теленчинов.

Профильный департамент мэрии заключил контракт с Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова (НГУАДИ), которым предусмотрено сканирование барельефов для сохранения цифровой модели скульптурного украшения школы. После того, как на месте старого здания появится новое, скульпторы по цифровой модели смогут изготовить новый барельеф - точно такой же, как был. Скульптурные композиции будут размещены на новом фасаде.

- При разработке проекта реконструкции в 2015 году эти работы не были запланированы. Сейчас в документ вносятся корректировки. Та работа, которую выполнят специалисты университета, решит вопрос с хранением барельефа, сократит трудозатраты на его исполнение и значительно уменьшит стоимость работ по изготовлению, - отметил Роман Теленчинов.

Размер одного барельфа - 1,5х4 метра. Конструкции выполнены из гипса. Поэтому при снятии и транспортировке могут быть сильно повреждены. Учитывая, что панно не признано памятником архитектуры, средств на его хранение нет. На помощь пришли современные технологии, которые уже апробированы специалистами НГУАДИ. Как рассказала проректор по научной и творческой деятельности университета Юлия Родионова, в прошлом году проведено сканирование всех зданий на проспекте Карла Маркса.

Фото: Татьяна Кравченко

- Наш университет профессионально работает с объектами культурного наследия, с памятниками истории и культуры, имеет соответствующие лицензии на ведение этой деятельности, - отметила Юлия Родионова. - Сейчас наши специалисты приступили к лазерному сканированию барельефа, что позволит получить 3d-модель. Она будет сохранена в цифровом формате в музее университета и в дальнейшем передана в мэрию Новосибирска для изготовления барельефа. Это позволит мастерам воссоздать точную копию панно.

- Школа № 54 - одна из старейших в городе, барельеф, который украшает ее фасад, - часть истории, символизирует приобщение молодого поколения к знаниям, - сказал заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Ренат Сулейманов. - Я не раз встречался с педагогами, родителями и учениками этой школы. Вопрос о реконструкции здания назрел давно. Он был включен в наказы избирателей. Нам удалось сделать проект, но средств на реконструкцию в городской казне не было предусмотрено, а включить школу в федеральную программу тоже невозможно. Так как программой предусмотрено строительство новых школ и существенное увеличение мест в учреждениях. Здесь же речь не идет о том, что после реконструкции школы серьезно увеличится число учащихся. Здание построено в центре города, где нет места для расширения площадей. Таких школ, которые были построены в Новосибирске в довоенное время, - порядка сорока, пятнадцать из них требуют реконструкции. Этот вопрос надо выносить на федеральный уровень.

В финансировании реконструкции школы муниципалитет рассчитывает на помощь региона. Ренат Сулейманов поблагодарил мэрию города и университет архитектуры и дизайна, которые откликнулись на просьбы общественности сохранить важную часть фасада.

- На этом месте будет новая школа, но в ней будут сохранены преемственность, традиции, - подчеркнул вице-спикер горсовета. - Родителей беспокоит, где будут учиться дети, пока идет строительство. С 1 сентября младшие классы из 54-й школы приступят к занятиям в учебном здании на улице Советской, старшие классы будут учиться в школе №4 во вторую смену. Понятно, что это неудобно, но придется потерпеть. Уже в следующем году начнется строительство школы, подрядчик обещает выполнить работы за год.

По информации Романа Теленчинова, в течение осени объект будет подготовят к предстоящей реконструкции. В первую очередь снесут здания пристройки и спортивного зала, которые возводились в 1965 году. На втором этапе будет снесено здание школы 1935 года постройки. Все работы планируется выполнить до начала января, чтобы в 2021 году приступить к возведению нового здания.

- Конкурс по выбору подрядчика прошел, победителем стала компания "Эверест". 1 сентября с ней будет заключен договор, и в течение недели строители приступят к демонтажу части здания, - рассказал о планах Роман Теленчинов.

По его словам, проект новой школы отличается от нынешней. В старом здании обучались 240 ребятишек в одну смену (в две смены - 480), в новом число учащихся возрастет на 50 человек. В прошлом веке здание строилось по старым правилам. В новом будут соблюдены все требования санитарной, пожарной безопасности. Каждое учебное место станет безопасным и комфортным.

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