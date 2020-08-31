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31.08.2020 13:29
Рубрика: Власть

Новосибирские больницы вернутся к работе по основному профилю

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области медицинские учреждения, которые были перепрофилированы под инфекционные госпитали для борьбы с коронавирусом, возвращаются к работе по основному профилю.
Фото: Антон Вергун/ РИА Новости Фото: Антон Вергун/ РИА Новости
Фото: Антон Вергун/ РИА Новости

В их числе - областной клинический кардиологический диспансер. Это учреждение первым подготовилось к приему профильных пациентов.

Как сообщил в ходе пресс-тура заместитель министра здравоохранения региона Александр Колупаев, помимо кардиодиспансера, ряд других организаций поэтапно будут входить в обычный график.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Больницы №№11 и 12 берут на себя основную нагрузку по борьбе с ковидом.

- Новосибирская область закупила все необходимое оборудование согласно рекомендациям Минздрава РФ. Приобретено более семи тысяч единиц оборудования, в том числе порядка 400 аппаратов ИВЛ, - сообщил замминистра.

После того как учреждения будут снова перепрофилированы, оборудование поступит в распоряжение медучреждений и будет использоваться по реанимационному профилю.

В ведомстве также отметили, что в случае необходимости регион готов вновь оперативно подготовиться к работе по инфекционному профилю. Есть резерв коек, позволяющий перепрофилироваться для приема пациентов с коронавирусом.

О работе в период пандемии рассказала главный врач областного кардиодиспансера Оксана Доничева. По ее словам, за три месяца работы кардиодиспансер, который на время стал инфекционным госпиталем, принял свыше 700 человек. При этом сюда госпитализировали пациентов с тяжелой сопутствующей патологией - после сосудистых катастроф, тяжелых травм, с тяжелыми формами диабета.

В учреждении пришлось многое переделать, включая оборудование душевых кабин, изменение схем электрики, проведение кислорода.

- Благодаря поставкам минздрава Новосибирской области медики диспансера были полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, - сказала главврач. - За последние две недели в диспансере проведено несколько этапов дезинфекции, и уже завтра, 1 сентября, в учреждении открывается амбулаторный прием. Стационарное звено начнет работу чуть позже - когда будут определены все условия эпидемиологического режима.

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