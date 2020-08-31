В красноярском поселке староверов три человека погибли при пожаре

Прокуратура начала проверку пожара в поселке Сандакчес Туруханского района, в котором погибла мать и двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

ЧП произошло утром в воскресенье 30 августа. Загорелся деревянный дом. Находившиеся в нем женщина и дети пяти и десяти лет выбраться из огня не смогли.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Ход расследования и результаты прокурорской проверки находятся на контроле прокуратуры края, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по краю.

Как выяснилось, пожарных из МЧС в поселок даже не вызывали. В поселке Сандакчес с середины прошлого века компактно проживают староверы. В окрестностях населенного пункта находятся Дубчесские скиты - духовный центр старообрядцев-беспоповцев часовенного согласия. По настоянию жителей там нет дорог и отсутствует мобильная связь. А ближайшее пожарное подразделение находится в поселке Ворогово в 70 километрах населенного пункта.