Первое сентября 2004 года. Этот день для Беслана, Осетии и всей страны навсегда останется датой одной из величайших трагедий.

В 9.15 утра 16 лет назад торжественная линейка в бесланской школе N1 была прервана вооруженными людьми в камуфляже. Бандиты взяли в заложники 1128 человек - школьников, их родителей и родственников с малолетними братьями и сестрами и даже грудничками. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети.

Два дня - 1 и 2 сентября - шли практически безрезультатные переговоры с террористами, которые выдвигали нереальные условия. При этом команды на штурм школы руководство операции не отдавало - слишком хорошо укрепились бандиты и слишком много заложников.

Третьего сентября, неожиданно для всех, в спортзале школы прогремели друг за другом два мощных взрыва. Из школы начали выбегать окровавленные и обгоревшие дети и взрослые. В школу пошел спецназ - но не на штурм, а чтобы, прежде всего, спасти тех, кто остался в живых. В этот день Центр спецназначения ФСБ понес самые большие потери в своей истории- 10 сотрудников "Альфы" и "Вымпела". Они погибли, прикрывая своими телами детей от пуль и гранат. И когда кто-то сегодня вдруг говорит, что заложники погибли из-за действий спецназа, это, конечно, в голове не укладывается.

Как вспоминает Вячеслав Бочаров - в то время полковник ЦСН ФСБ управления "В" - после взрыва стояла только одна задача - спасти как можно больше заложников. Бочаров первым вошел в здание спортзала и увидел страшную картину последствий взрыва. У него до сих пор перед глазами погибший маленький мальчик, с открытыми глазами, лежавший прямо у входа. Еще через несколько минут Бочаров получил пулю в затылок, которая вышла через глаз. Его посчитали погибшим, но он выжил.

Офицер рассказывает, что он с товарищами-спецназовцами каждый год приезжает в Беслан и их принимают как родных. По его словам, даже родственники погибших понимают, что это не вина спецназа - это вина террористов.

Но вот сегодня часть прогрессивной либеральной общественности, не только западной, но и отечественной, даже спустя 16 лет пытаются вину за теракт в Беслане переложить на государство и спецназ. Якобы надо было договариваться с террористами как в Буденновске в 1995 году. С кем договариваться, спросите? Да с тем же теперь уже покойным Шамилем Басаевым. Именно он опубликовал спустя две недели после теракта в Беслане свой манифест. Он начинался словами: "Бригада шахидов "Риядус-Салихьийн" провела ряд успешных боевых операций на территории России. Взрывы двух самолетов - Отдел специальных операций. И операция "Норд-Вест" в городе Беслан".

В своем заявлении террорист Басаев рассказал, что бандиты требовали немедленно остановить войну в Чечне и начать вывод войск. А также, что, якобы в знак поддержки требований террористов, заложники объявили бессрочную сухую голодовку. Что якобы террористы были готовы к переговорам. Начинают вывод войск - дети получат воду и еду. Выводятся войска из горных районов - детей до 10 лет отпускают. Басаева уже давно нет, а то, что от него осталось, опознано и захоронено в безымянной могиле, но его манифест до сих пор живет. Только уже в виде многочисленных методичек свободолюбивых деятелей, которые повторяют как мантру слова террориста номер один.

Кстати, если бы в Буденновске с ним не стали вести переговоры, а уничтожили, то не было потом и многочисленных терактов на территории России. Но в тот момент бандиты почувствовали свою силу и безнаказанность. Это уже спустя три года в 1998 году был принят первый закон "О борьбе с терроризмом", в котором был уже учтен опыт Буденновска и серьезно ограничены переговоры с террористами.

Следующий закон, который пришел ему на смену в 2006 году, стал еще более жестким ко всем проявлениям терроризма, в том числе ограничил подрывную идеологическую деятельность в интернете.

Многие тогда восприняли новый закон как очередную попытку ограничить гражданские свободы и "закрутить" гайки . Да, права простых граждан тоже могут ограничивать, но если от этого зависит ваша жизнь, то, наверное, немного ограничений не помешает.

Прошло уже 14 лет, и сейчас можно сказать, что свобода действительно была ограничена - свобода бандитов и террористов безнаказанно диктовать свои условия, взрывать и убивать детей. При этом нужно не забывать, что срок давности на террористов не распространяется - даже если они стали законопослушными гражданами, их находят спустя и 10, и 15, и 20 лет после совершенных преступлений.

Правда, сегодня уже спецслужбы упрекают в том, что очередного террориста на Северном Кавказе или в Центральной России не берут живьем, а уничтожают. Это тоже неправда - им всегда предлагают сложить оружие. Как правило, на это вежливое предложение террористы невежливо отказываются. При этом главная цель спецслужб в ситуации готовящегося теракта - спасти любой ценой жизни мирных людей. Ради этого, как бы громко это ни звучало - сотрудники спецподразделений и правоохранительных служб часто жертвуют даже своей жизнью. Вот почему новая школа номер один в Беслане сегодня - имени Героев Спецназа России. А в старой школе, в тех местах, где погибли бойцы Центра спецназначения ФСБ, установлены бронзовые доски с именами героев.